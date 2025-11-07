СОЛАРНА МАГНЕТНА ОЛУЈА ПОГАЂА ЗЕМЉУ Могући прекиди сигнала, GPS-а и интернет веза
МОСКВА: Руски научници су данас упозорили на појаву снажне магнетне олује, услед данашњег додатног дејства коронале рупе које је превело посматране параметре соларног ветра у потпуно екстремне вредности.
Земља је ушла у ток плазме из короналне рупе на Сунцу, а очекује се и долазак два облака плазме избачена услед снажних соларних бакљи, саопштили су данас у Лабораторији за соларну астрономију Института за космичка истраживања (ИКИ) Руске академије наука.
Како су раније навели научници, Земљу очекује најјача геомагнетна олуја ове године и једна од најјачих у последњих неколико година, преноси агенција РИА Новости.
"Земља би истовремено требало да уђе у зону деловања велике короналне рупе, као и да издржи долазак два облака плазме избачена током великих соларних ерупција које су се догодиле пре два дана… Судећи по подацима са земаљских и свемирских инструмената, прва ставка данашњег распореда већ је испуњена", наводи се на Телеграм каналу лабораторије.
Напомиње се да су магнетне олује почеле још јуче, а данашње додатно дејство коронале рупе "превело је посматране параметре соларног ветра у потпуно екстремне вредности".
За сада је Земљина магнетосфера умерено реаговала на дешавања, саопштили су из лабораторије.
Од јутрос су се магнетне олује поново активирале и тренутно се држе на нижим и средњим нивоима Г1–Г2, али ће, највероватније, ускоро прећи у снажне догађаје категорије Г3.
"У сваком случају, све што се дешава само је увод и припрема позадине за главни догађај - долазак облака соларне плазме. Постоји велика вероватноћа да су најбржи делови соларних избачаја већ стигли до Земље и да сада делују заједно са соларним ветром. Главна маса плазме пристизаће током наредна 24 сата. За сада није сасвим јасно колико удара ће планета на крају морати да издржи. Вероватан је сценарио према којем су се облаци плазме на путу спојили у један, па неће моћи да се разликује граница између њих", прогнозирају научници.
Прелиминарно моделовање, како наводе запослени лабораторије, показивало је да ће најгушћи делови соларних избачаја ипак проћи поред Земље, те да ће планету захватити само њихове спољне области.
У том случају, геомагнетне олује неће прећи ниво четири од могућих пет.
Уколико је процена погрешна и Земљу погоди фронтални удар, постоји могућност да олује достигну највиши ниво, Г5, прецизирали су у лабораторији.