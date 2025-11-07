ЛЕКАРИ, ПАЦИЈЕНТИ И СПОРТСКИ НОВИНАРИ ПОКАЗАЛИ ЦРВЕНИ КАРТОН ДИЈАБЕТЕСУ Заједно у борби против болести која у Србији погађа око 800.000 људи
Предијабетес је стање у којем су вредности шећера у крви више од нормалних, али још увек недовољно високе да би се поставила дијагноза дијабетеса типа 2.
Ипак, уколико се не реагује на време, чак 70 одсто особа с предијабетесом може да развије болест која мења свакодневни живот. Предијабетес је, заправо, позив да се делује на време и спречи настанак дијабетеса.
Зато је Форум пацијената Србије организовао ревијалну фудбалску утакмицу „Хајде да покажемо црвени картон дијабетесу“, на којој су се лекари, пацијенти и спортски новинари нашли раме уз раме, како би заједнo послали снажну поруку о важности превенције, ране дијагностике и здравих животних навика.
10 одсто популације у Србији има дијабетес
Предијабетес је знак да организам више не успева да одржава нормалан ниво шећера у крви и упозорење које не треба игнорисати, али и прилика да се преокрене ток болести, на време и у пацијентову корист.
– Дијабетес типа 2 данас има готово пандемијске размере. У директној је вези са гојазношћу и нездравим стилом живота, а чак 90 одсто оболелих има проблем са телесном тежином. Савремени приступ подразумева да болест откријемо на време, још у фази када дијабетес није у потпуности развијен, већ када постоји такозвано стање предијабетеса. То је тренутак када је могуће спречити болест, променом животних навика, правилном исхраном и повећањем физичке активности – истакла је проф. др Катарина Лалић, ендокринолог из УКЦ Србије.
Највећи ризик имају гојазне особе, они који у породици имају дијабетес, као и пацијенти са повишеним крвним притиском, коронарном болешћу или прележаним инфарктом. Кључна порука је да се дијабетес типа 2 може спречити, али само ако се реагује на време, док је болест још у фази предијабетеса. Мале, доследне промене у исхрани и физичкој активности могу дословно „вратити сат уназад“.
Дијабетес типа 2 данас има готово пандемијске размере
Као кровно удружење, Форум пацијената Србије има мисију да едукује пацијенте и ширу јавност о важним здравственим темама.
– У Србији се процењује да око 10 одсто популације има дијабетес, што значи између 700.000 и 800.000 људи, док на сваког оболелог долази бар још један који не зна да има поремећај метаболизма глукозе, било да је реч о дијабетесу или предијабетесу. Зато је рано откривање пресудно – рекла је Драгана Милетић Лајко испред Форума пацијената Србије.