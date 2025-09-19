ДОБРА ВЕСТ ЗА ДИЈАБЕТИЧАРЕ Сензори за мерење шећера о трошку РФЗО и након 18. године
19.09.2025. 16:52 16:56
Републички фонд за здравствено осигурање саопштио је данас да је усвојио правилник којим се особама са дијабетесом које су до сада као малолетници користиле сензоре за мерење шећера у крви о трошку РФЗО, омогућава да то наставе и након навршених 18 година.
Наводе да ће то право имати након што одлуку усвоји Влада Републике Србије.
Сензори су до сада о трошку РФЗО били обезбеђени за особе са нестабилним дијабетесом до 18 година старости као и за све особе које користе инсулинску пумпу без обзира на старост.
Ти сензори за мерење глукозе омогућавају прецизно праћење нивоа шећера у крви, чиме се значајно побољшава квалитет живота особа са дијабетесом и смањује ризик од компликација.