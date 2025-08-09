ДЕЦА С ДИЈАБЕТЕСОМ КОНАЧНО ДОБИЈАЈУ ЗАШТИТУ У ВРТИЋИМА Министри Станковић и Лончар потврдили – важан протокол на путу

Коначно! Србија би ускоро требало да добије и протокол за поступање с децом оболелом од дијабетеса у предшколским установама, који неоправдано касни за оним у школама, уведеним на инсистирање и притисак Курира.

Након што су чувени "либра" сензори стигли у Србију, а и након што је најављено да ће ускоро деца, која о трошку државе имају право на сензоре за континуирано мерење глукозе, исто право задржати и након пунолетства, време је да, коначно, уведемо сигурност и безбедност у вртићима и за малишане с дијебетесом. Након писања и инсистирања Курира на протоколу за школе, који је донет још фебруара 2023, па и јучерашњег подсећања да још немамо давно обећани протокол за вртиће, дошло је време да се и овде ствари промене набоље. За добробит малишана са шећерном болешћу, али и на олакшање њиховим родитељима и старатељима.

Деца су најважнија

- Након Протокола о поступању у школи са ученицама оболелим од дијабетеса, ушли смо у завршну фазу израде протокола за предшколске установе и биће донесен у најскоријем могућем року. Од изузетног је значаја да осим безбедног школског, имамо и безбедно окружење за децу с дијабетесом у вртићима. Првенствено да бисмо спречили могуће ситуације повећаног ризика по здравље и живот деце у вртићима, као и како бисмо утврдили права и обавезе свих учесника у процесу - каже за Курир министар просвете Дејан Вук Станковић.

Министарство просвете, наглашава Станковић, протокол доноси у сарадњи с Министарством здравља.

- То је пример добре праксе међуресорне сарадње с важним заједничком циљем, јер не постоји ништа што је важније од здравља и добробити наше деце. Наставићемо да радимо на унапређењу услова за ученике на свим нивоима образовног система, а један од кључних циљева је, наравно, брига о безбедности и здрављу деце - наводи Станковић и истиче:

- Захваљујем и колеги из Владе, министру туризма и омладине Хусеину Мемићу, који је лични примером показао како се бори не само за своје већ и за сву осталу децу. И сам сам се, уласком у Владу Србије, лично уверио колико се ангажује за добродит оболелих од дијабетеса. Захваљујем и Куриру, који се систематично и континуирано бави овом темом од несумњивог јавног интереса, чиме доприноси да проблеми особа с дијабетесом буду видљивији и брже решавани.

Министар здравља Златибор Лончар истиче да је здравље деце апсолутни приоритет овог ресора Владе Србије.

Прецизно регулисано

- Протоколом за поступање с децом оболелом од дијабетеса у предшколским установама прецизно ћемо регулисати поступање запослених почев од прилагођавања активности, оброка и исхране потребама детета, па до поступања у случају акутних компликација дијабетеса, тј. хипергликемије или хипогликемије. Деца су нам приоритет и овим протоколом показујемо да смо увек за решења која ће дати већу сигурност и безбедност свим нашим грађанима, а посебно најмлађима, и омогућити стандарде као у најразвијенијим државама - истиче Лончар и додаје:

Министар Мемић: Хвала држави и Куриру на најмодернијим сензорима за младе

- Ако ме питате шта је највећи успех од када сам дошао на место министра, рекао бих да је то свака битка добијена за сву децу и родитеље који се боре с дијабетесом - каже за Курир Хусеин Мемић.

Министар је јавним признањем, у интервјуу Куриру - да на црно купује сензоре "либре", који доскоро нису били ни регистровани у Србији, и да свесно крши закон јер му је здравље и живот детета изнад закона - начинио у старту велики корак за добробит оболелих од дијабетеса.

- Добре вести охрабрују. Више не морам кршити закон - смеје се министар, па ће озбиљно:

- Важно је што ће и "либра" ускоро бити доступна и о трошку обавезног здравственог осигурања. А посебно ме, и као човека и као министра задуженог за младе, радује најава да ће сви који стекну право на сензоре о трошку државе пре навршених 18 година живота, сензоре о трошку државе имати и након пунолетства, на чему сам стално инсистирао. Тиме показујемо да водимо рачуна о младима, који су наша будућност и на којима све наше остаје. Хвала Куриру и држави, није све завршено, настављамо даље - истиче Мемић.

- Држава омогућује грађанима да користе најквалитетније, најсавременије и најмање инвазивне системе за мерење нивоа шећера, па су управо у Србију стигли и сензори "FreeStyle Либре 2 плус", како смо и најавили. Изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинскотехничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, које су у процедури ступања на снагу, омогућујемо да ти сензори буду доступни грађанима Србије и о трошку државе. И даћемо све од себе да континуирано подижемо границу, односно годиште за бесплатно коришћење ових најнапреднијих технологија.

