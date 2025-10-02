(ВИДЕО) Поново се тресло се до Истанбула ЖЕСТОКО ЈЕ ЉУЉАЛО, ЉУДИ У ПАНИЦИ! Епицентар у Мраморном мору
Канцеларија гувернера Истанбула саопштила је данас, након земљотреса од 5,0 степени Рихтерове скале чији је епицентар био на обали Мраморног мора, да "до сада није пријављена никаква штета у Истанбулу".
- Наше екипе на терену започеле су претраге широм града. Молимо наше грађане да не прилазе објектима који могу бити оштећени, и да се придржавају саопштења надлежних институција - наводи се у саопштењу које преноси Хуријет.
Deprem sırasında evde yalnız kalan köpek battaniyenin altına saklanıyor. pic.twitter.com/qvRKdXdEzc
— Engelli Canlara Öncelik (@OncelikEngelli) October 2, 2025
Епицентар земљотреса регистрован је 18 километара од обале града Мармара Ереглисија. Потрес, који се догодио у 14.55 сати по локалном времену, са епицентром у Мраморном мору, 39 километара удаљеном од провинције Текирдаг, осетио се и у Истанбулу, који је око 100 километара удаљен од епицентра, где су људи у паници истрчали на улице, преноси портал Сон дакика.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (Marmara Denizi'ndeki #deprem): "Silivri çukurunun içinde 6.1'lik bir potansiyel var"pic.twitter.com/BqVNpXxhQF
— Neden TT oldu? (@nedenttoldu) October 2, 2025
Танјуг