(ВИДЕО) Поново се тресло се до Истанбула ЖЕСТОКО ЈЕ ЉУЉАЛО, ЉУДИ У ПАНИЦИ! Епицентар у Мраморном мору

02.10.2025. 15:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Канцеларија гувернера Истанбула саопштила је данас, након земљотреса од 5,0 степени Рихтерове скале чији је епицентар био на обали Мраморног мора, да "до сада није пријављена никаква штета у Истанбулу".

- Наше екипе на терену започеле су претраге широм града. Молимо наше грађане да не прилазе објектима који могу бити оштећени, и да се придржавају саопштења надлежних институција - наводи се у саопштењу које преноси Хуријет.

Епицентар земљотреса регистрован је 18 километара од обале града Мармара Ереглисија. Потрес, који се догодио у 14.55 сати по локалном времену, са епицентром у Мраморном мору, 39 километара удаљеном од провинције Текирдаг, осетио се и у Истанбулу, који је око 100 километара удаљен од епицентра, где су људи у паници истрчали на улице, преноси портал Сон дакика.

Танјуг

