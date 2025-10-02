”Европа је већ у рату” АЛАРМАНТНО УПОЗОРЕЊЕ ИЗ СРЦА ЕУ! ”Ако Украјина изгуби то значи наш неуспех”
Пољски премијер Доналд Туск изјавио је данас да за његову земљу рат у Украјини није апстракт и да се Пољска суочила са вишеструким покушајима илегалног преласка пољске границе са Белорусијом сваког дана, са неким нападима на њене војнике, укључујући и жртве.
- То је наш рат, и ако Украјина изгуби, то значи наш неуспех - нагласио је пољски премијер у обраћању на панелу на Самиту Европске политичке заједнице у Копенхагену.
Туск: Европа се већ суочава са ратом!
Туск је рекао да су провокације из Русије на Балтичком мору скоро свакодневне, додајући да је Запад умешан у нову врсту рата са Русијом.
- Добио сам поруку из Варшаве, имамо још један инцидент сада близу луке Шчецин. Имамо нове инциденте у нашем региону, мислим на Балтичко море, сваке недеље, скоро сваког дана - рекао је Туск.
Он је у обраћању упозорио "да Европа више није у предратном периоду, већ се суочава са ратом".
Фредериксен: Европа мора да ојача одбрану и подржи Украјину
Премијерка Данске Мете Фредериксен изјавила је на почетку Самита Европске политичке заједнице (ЕПЗ) да европске земље морају хитно да ојачају своју одбрану и да подрже Украјину како би се одвратили руски напади и осигурала безбедност Европе.
- Сада свима мора да буде јасно да Русија неће стати док не буду приморани на то. И они су претња, не само Украјини, вец свима нама. Данас имамо један велики задатак пред собом. Морамо да учинимо нашу заједничку Европу толико јаком да рат против нас постане незамислив. И то морамо да учинимо сада - рекла је Фредериксен на отварању седнице ЕПЗ у Копенхагену.
Фредериксен је истакла три кључне области деловања:
-Јачање Украјине
-Слабљење Русије
-Припрему Европе за хибридне претње
Стармер: Путин се меша широм Европе
Премијер Велике Британије Кир Стармер упозорио је данас да руске акције показују "жељу" руског председника Владимира Путина да настави са "неумољивим" нападима на Украјину и различитим облицима мешања широм Европе.
Стармер је то рекао отварајући панел у оквиру Самита ЕПЗ, којим он председава, а којем присуствују и председница Молдавије Маја Санду, премијер Пољске Доналд Туск и француски председник Емануел Макрон.
- Видели смо последњих недеља "апетит" који Путин има, не само да се обруши нападима на Украјину, већ и да предузме акције и да се меша широм Европе, на много различитих начина, било да се то односи на наш ваздушни простор, било да се ради о сајбер или другим нападима - рекао је Стармер.
Он је додао да су руске акције неумољиве и да представљају подсетник да "ово није само питање украјинског суверенитета, већ питање вредности и слобода свих нас, посебно у Европи", и нагласио потребу за јачањем Украјине и НАТО савеза, како би се ефикасно одговорило на претње из Русије.
Зеленски критиковао Мађарску
Украјински председник Володимир Зеленски упозорио је данас европске лидере да Русија и даље "мисли да је довољно смела да ескалира рат" кроз инциденте са дроновима широм Европе.
- Сви смо сада у новој реалности и, мислим да сви то разумеју, чак и они који можда не желе то да признају - рекао је Зеленски у уводном обраћању на отварању Самита ЕПЗ.
Он је додао да последњи напади дроновима представљају покушај Русије да подели Европу и спречи заједнички одговор. Украјински лидер је упозорио да би слични инциденти могли да се догоде било где у Европи, укључујући запад и југ континента, наглашавајући потребу за брзим и ефикасним одговором.
Такође је критиковао Мађарску, истичући да и њени лидери морају да реагују, и оценио да енергија из САД и других партнера може да надомести руске испоруке.
Макрон: Москва очигледно не постиже свој циљ
Француски председник Емануел Макрон изјавио је данас да наредне мере подршке Украјини морају да буду усмерене на:
-јачање противваздушне одбране
-борбу против дронова
-снабдевање ракетама дугог домета
-појачани притисак на руске изворе финансирања рата
Макрон је на панелу у оквиру Самита у Копенхагену оценио да Москва "очигледно не постиже свој главни циљ", јер руска "специјална операција" није успела да заузме Кијев нити да промени режим у Украјини.
- Ситуација данас је много боља него на почетку године - рекао је он, указујући на већу међународну подршку, укључујући и "поновно ангажовање" Сједињених Америчких Држава.
Француски председник је позвао земље да убрзају усвајање 19. пакета санкција против Русије и затражио јачи притисак на оно што је назвао руском "тајном флотом", наводећи да би циљ требао да буде "уништавање пословног модела" који финансира рат. Предложио је привремено задржавање или поремећај пословања тих бродова како би се смањили руски приходи.
Макрон је истакао потребу за већом "непредвидивошћу" и стратешком двосмисленошћу у одговору на руске провокације.
Зашто се одржава Самит ЕПЗ
Скуп служи као платформа за неформални политички и стратешки дијалог, окупљајући европске шефове држава или влада заједно са лидерима кључних европских и међународних институција. Циљ састанка је:
-промоција политичког дијалога и сарадње
-јачање безбедности, стабилности и просперитета на европском континенту
Ова платформа за политичку координацију не замењује ниједну постојећу организацију, структуру или процес, нити има за циљ стварање нових у овој фази. Европска политичка заједница се до сада састала шест пута, а следећи састанци Европске политичке заједнице одржаће се у Јерменији и Ирској.
Иначе, састанак Европске политичке заједнице одржава се дан након неформалног састанка Европског савета.
Танјуг/Блиц