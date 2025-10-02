КОШАРКАШИ ХЕРЦЕГОВЦА СИТНО БРОЈЕ ДО ПОЧЕТКА КЛС Историја пред вратима
02.10.2025. 14:33 14:43
Кошаркаши Херцеговца из Гајдобре, нови чланови Кошаркашке лиге Србије, у предстојећој сезони наступиће под називом КК „Херцеговац Алинг – цонел“, тако да ће додати и име спонзора фирме, чији је власник и председник клуба Стојан Дангубић.
Екипа Александра Комненића ће у суботу у Краљеву отворити шампионат против Слоге, што неће бити нимало лак задатак, када се у обзир узме то колико је гостујући паркет некадашњег извозника талената изузетно врућ.
– Пред нама је историјска сезона, у којој ће Херцеговац први пут имати прилику да одмерава снаге са најбољим екипама у КЛС. Примарни циљ нам је да што пре обезбедимо опстанак, а затим и да се што боље позиционирамо на табели, јер квалитет имамо – јасан је био Комненић.
В. М. П.