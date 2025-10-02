light rain
12°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИ ХЕРЦЕГОВЦА СИТНО БРОЈЕ ДО ПОЧЕТКА КЛС Историја пред вратима

02.10.2025. 14:33 14:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Херц
Фото: КК Херцеговац

Кошаркаши Херцеговца из Гајдобре, нови чланови Кошаркашке лиге Србије, у предстојећој сезони наступиће под називом КК „Херцеговац Алинг – цонел“, тако да ће додати и име спонзора фирме, чији је власник и председник клуба Стојан Дангубић.

Екипа Александра Комненића ће у суботу у Краљеву отворити шампионат против Слоге, што неће бити нимало лак задатак, када се у обзир узме то колико је гостујући паркет некадашњег извозника талената изузетно врућ.

– Пред нама је историјска сезона, у којој ће Херцеговац први пут имати прилику да одмерава снаге са најбољим екипама у КЛС. Примарни циљ нам је да што пре обезбедимо опстанак, а затим и да се што боље позиционирамо на табели, јер квалитет имамо – јасан је био Комненић.

В. М. П.

 

херцеговац
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај