ТРЕНЕР ФУДБАЛЕРКИ МИЛОШ САВИЋ ЗАДОВОЉАН ДОСАДАШЊИМ ИГРАМА ЕКИПЕ Спремни за брз улазак у плеј-оф
Оно што су најављивале пред почетак сезоне, фудбалерке Војводине и остварују у досадашњем току Суперлиге Србије.
Новосађанке су на другом месту на табели после шест кола, одиграле су нерешено с прваком Црвеном звездом (0:0) и прилично равноправно носиле се с другим великаном српског женског фудбала, тимом Спартака (0:2).
– Улазак у плеј-оф, а желимо да такав домет обезбедимо што пре, основни нам је циљ – истакао је млади тренер црвено-белих, Милош Савић. – То ЖФК Војводина није успело у новијој историји. Пред лигу нам се опоравило од повреда неколико играчица, а довели смо и четири нове девојке, које представљају лепу будућност. То су интернационалка Милица Булатовић, која се вратила с колеџа у САД, Злата Милановић, повратница из БиХ, Милица Лешков из Спартака и Анђела Гачић из Крагујевца. Последњег дана трансфер периода, из Турске је поново у Војводину дошла Николина Плавшић, добро познато име, која је, додуше, била повређена и полако се враћа у препознатљиву форму.
Новосађанке играју веома добро, а њихов тренер додаје:
– Укупна слика после прелазног рока је таква да се види да смо комплетирали екипу и сада изгледамо као прави тим. Уз то, кадеткиње тренирају заједно с првотимкама, а те девојчице су у прошлом колу оствариле феноменалан резултат, савладавши Црвену звезду. Ситуација у клубу је сјајна и мислим да смо све спремнији да ускоро постанемо најорганизованији женски колектив у нашој земљи.
У наредном колу, ЖФК Војводина гостује трећепласираној екипи ТСЦ-а.
– Тим из Бачке Тополе ја одмах иза нас на табели, с два бода заостатка. Реч је о екипи која је ту негде, уз нас и очекујем добру утакмицу. Остварење циља који смо поставили сада је потпуно извесно, а жеља девојака, као и мене, као тренера, је да већ после првог дела првенства постанемо учесници плеј-офа – додао је Савић.
А. Предојевић