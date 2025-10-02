light rain
(ВИДЕО) ХУМАНИТАРНО-ЕКОЛОШКЕ КАМПАЊЕ „РЕЦИКЛИРАЈ ЗА ЗДРАВЉЕ“ Током октобра и новембра комплетна вредност убачене амбалаже биће усмерена у хуманитарне сврхе

02.10.2025. 12:46
Дневник
Дневник
рецикломат
Фото: Дневник

Хуманитарно-еколошке кампање „Рециклирај за здравље“ одржана је код рецикломата на Тргу слободе, а повезује екологију и здравље.

Свака убачена амбалажа у рецикломат постаје донација организацијама које се баве борбом против рака дојке и превенцијом болести код мушкараца.

Током октобра и новембра досадашњи систем награђивања корисника рецикломата се прекида, а комплетна вредност убачене амбалаже биће усмерена у хуманитарне сврхе. 

-Већ годину дана и по спроводимо ову акцију. Грађани су прихватили ову акцију и сакупљено је укупно 300.000 амбалажних јединице. Сада крећемо са овом новином и желимо да апелујемо на грађане да наставе да убацују амбалажни отпад - каже Јелена Моравски начелник Градске управе за заштиту животне средине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Како је навела, од сада ће сваког месеца део амбалаже бити продат, а новац ће ићи у хуманитарне сврхе. Она се захвалила грађанима и партнерима у пројекту.

Кампању "Рециклирај за здравље" спроводи Секопак у Новом Саду и Крагујевцу, у сарадњи са Градском управом за заштиту животне средине Нови Сад, ЈКП "Чистоћа" Нови Сад и ЈКП „Шумадија“ Крагујевац.
 

 

амбалажа
Дневник
Дневник
Нови Сад
