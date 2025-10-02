light rain
11°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАРТИЗАН ДУЖАН ФУДБАЛЕРУ ВИШЕ ОД МИЛИОН ЕВРА: Невоља звана Патрик Андраде

02.10.2025. 12:33 12:58
Пише:
Дневник
Коментари (0)
фк партизан
Фото: фк партизан

Стабилизовао се Фудбалски клуб Партизан клолико-толико у претходном периоду. Смањио трошкове, наду положио у младе играче, али погрешан трансфер из прошлости сада је дошао на наплату.

Фудбалер са Зеленортских Острва Патрик Андраде тужио је Партизан, а црно-бели су изгубили спор и мораће да плате  1.300.000 евра.

Андраде је тужио клуб још током прошле године, што је откривено када је ново руководство дошло у Хумску. Играч који је црно-бели дрес носио од лета 2022. до лета 2023. године готово да није добио ништа од договореног уговором и због тога је пресавио табак.

Патрик Андраде је у Партизан дошао као велико појачање, као члан идеалног тима Лиге конференције играјући за Карабаг, али у Хумској је изгледао јако лоше на терену, одиграо је 26 утакмица, дао два гола, а за три асистирао.

фк партизан црно-бели
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај