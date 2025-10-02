ПАРТИЗАН ДУЖАН ФУДБАЛЕРУ ВИШЕ ОД МИЛИОН ЕВРА: Невоља звана Патрик Андраде
Стабилизовао се Фудбалски клуб Партизан клолико-толико у претходном периоду. Смањио трошкове, наду положио у младе играче, али погрешан трансфер из прошлости сада је дошао на наплату.
Фудбалер са Зеленортских Острва Патрик Андраде тужио је Партизан, а црно-бели су изгубили спор и мораће да плате 1.300.000 евра.
Андраде је тужио клуб још током прошле године, што је откривено када је ново руководство дошло у Хумску. Играч који је црно-бели дрес носио од лета 2022. до лета 2023. године готово да није добио ништа од договореног уговором и због тога је пресавио табак.
Патрик Андраде је у Партизан дошао као велико појачање, као члан идеалног тима Лиге конференције играјући за Карабаг, али у Хумској је изгледао јако лоше на терену, одиграо је 26 утакмица, дао два гола, а за три асистирао.