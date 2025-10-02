light rain
СЕЛЕКТОР РУКОМЕТАШИЦА ОБЈАВИО СПИСАК ПРЕД ЕП КВАЛИФИКАЦИЈЕ: Ривали Литванија и Украјина

02.10.2025. 13:32 13:34
Пише:
Дневник
Фото: РСС

Женска рукометна репрезентација Србије квалификационим утакмицама за Европско првенство 2026. године почиње нови циклус с шпанским стручњаком Хосе Игнасио Прадесом. 

Пред нашим рукометашицама су Литванијом (16. октобрар у Београду) и Украјином (19. октобар у Словачкој). Нови селектор државног тима, Хосе Игнасио Прадес за ову акцију и веома битне утакмице за репрезентацију Србије, позвао је осамнаест играчица. 

- Веома је важно да ове квалификације за Европско првенство почнемо са две победе и на најбољи начин отворимо поглавље. Играње у Београду пред домаћом публиком биће нешто посебно за све нас, девојке су срећне због тога и верујем да ће пружити сјајну партију. Потребна нам је подршка навијача да започнемо овај циклус на прави начин – истакао је Хосе Игнасио Прадес.

Боје Србије Браниће: голмани Јована Рисовић, Јована Васиљковић и Гордана Петковић, Сања Радосављевић и Александра Стаменић, Катарина Крпеж-Шлезак и Дуња Радевић, пивоткиње Драгана Цвијић, Владана Митровић и Катарина Бојичић, бекови Јована Јововић, Јована Скробић, Емилија Лазић, Дуња Табак, Нора Фајфрић, Александра Вукајловић, Анђела Јањушевић и Сара Гаровић.

РСС
Спорт Рукомет
