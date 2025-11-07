(ВИДЕО) У ТЕШКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ ШЕСТОРО МРТВИХ И ЧЕТВОРО ПОВРЕЂЕНИХ Бежали од полиције па слетели у језеро У АУТОМОБИЛУ БИЛО 10 ЉУДИ
Шест особа је погинуло током јурњаве аутомобила са мигрантима и полицијом у региону Бургаса у Бугарској, потврдио је директор граничне полиције, Антон Златанов.
Аутомобил који је упао у језеро Ваја регистрован је у Румунији и возио га је Румун. У њему је било 10 људи, укључујући и возача.
Према писању медија, аутомобил Шкода је ишао брзином од 150 км/х, када је слетео у језеро.
Цела ситуација трајала је око 34 минута, додао је Златанов.
"Око 21.20 сати патрола је приметила веома агресивну и брзу вожњу и покушала да заустави возило. Оно се није зауставило", рекао је он.
Додао је да је аутомобил упорно одбијао да се заустави и да је два пута мењао правац. На крају је кренуо ка Бургасу, где је полиција направила двоструки контролни пункт.
Покушали су да га зауставе шиљцима, али се возач аутомобила са мигрантима чврсто залепио за други аутомобил који се кретао путем.
"Возио је близу иза њега, чак га је једном или двапут ударио отпозади. Желео је да вози близу поред њега како не бисмо користили шиљке. Људи у овом ауту су добро, колеге су их одмах идентификовале након инцидента", додао је Златанов.
Међутим, након тога аутомобил са мигранима је слетео у језеро. Шест особа је погинуло, док су четири, укључујући и возача, повређени.
Преживели мигранти су рекли да су из Авганистана.