„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ

СУЂЕЊЕ ЗА УБИСТВО СЛОВЕНЦА ОДЛОЖЕНО ЗА 6. НОВЕМБАР Окривљени за злочин из 2019. требало би да буду саслушани у сомборском Вишем суду

01.11.2025. 09:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
суд
Фото: Дневник / Д. Николић

Суђење бившој полицајки К. К. (46) из Сомбора која се сумњичи за тешко убиство и П. Б. (37) из Врбаса који се осим за то кривично дело терети и за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, одложено је за 6. новембар.

Како за „Дневник” појашњава портпарол Вишег суда у Сомбору Манела Оперта Подунавац, главни претрес који је био заказан за 30. октобар одложен је процесним решењем претресног већа због немогућности спровода окривљеног П. Б. из КПЗ Сремска Митровица, због недостатка службених возила.

На наредном главном претресу, 6. новембра, планирано је, према нашим сазнањима, саслушање окривљених П. Б. и К. К., а потом, на рочишту заказаном за 27. новембар, требало би своје исказе да даји и сведоци.

Иначе, припремно рочиште у овом предмету одржано је 8. јула. Против К. К. и П. Б. се води поступак у сомборском Вишем суду због злочина који се догодио још 2019. године, а који је откривен тек крајем јула 2024,  када су у једном воћњаку поред Моношторског пута недалеко од Сом­бо­ра отр­ки­ве­ни оста­ци те­ла.

Продужен притвор

Притвор према окривљеној К. К. последњи пут је продужен решењем ванпретресног већа Вишег суда у Сомбору од 2. септембра и по том решењу може да траје најдуже до 7. новембра. 

Подсетимо, К. К., ко­ја је ра­ди­ла као по­ли­циј­ски слу­жбе­ник Упра­ве гра­нич­не по­ли­ци­је, ухап­ше­на је 1. ав­гу­ста про­шле го­ди­не због сум­ње да је уче­ство­ва­ла у уби­ству др­жа­вља­ни­на Сло­ве­ни­је са та­да­шњим мом­ком П. Б. који се у том тре­нут­ку већ на­ла­зио у за­тво­ру због из­др­жа­ва­ња ка­зне за дру­го кри­вич­но де­ло, као и Д. Ш., ко­ји се тер­етио за кри­вич­но де­ло по­моћ учи­ни­о­цу по­сле из­вр­ше­ног кри­вич­ног де­ла.

Две го­ди­не и де­вет ме­се­ци за­тво­ра

Три­де­се­то­смо­го­ди­шњи Д. Ш. из Сом­бо­ра, ко­ји се те­ре­тио за по­моћ учи­ни­о­цу по­сле из­вр­ше­ног кри­вич­ног де­ла, ра­ни­је је скло­пио спо­ра­зум о при­зна­њу кри­вич­ног де­ла са Ви­шим јав­ним ту­жи­ла­штвом у Сом­бо­ру, на­кон че­га је осу­ђен на две го­ди­не и де­вет ме­се­ци за­тво­ра.

Сум­ња се да је К. К. од­ве­зла П. Б. до јед­ног се­ла у око­ли­ни Сом­бо­ра да узме но­вац од из­ве­сног др­жа­вља­ни­на Сло­ве­ни­је, на­вод­но по прет­ход­ном до­го­во­ру. Ка­да су сти­гли, она је, ка­ко се сум­ња, оста­ла у ауту, док је П. Б. на­о­ру­жан ње­ним пи­што­љем иза­шао и от­по­чео рас­пра­ву са Сло­вен­цем, а по­том и пу­цао у ње­га. На­кон то­га се вра­тио у ауто, али пи­штољ ни­је вра­тио К. К. већ га је по­нео са со­бом.
По­сле из­вр­ше­ног зло­чи­на П. Б. је на­вод­но по­чео да пре­ти и уце­њу­је К. К. тра­же­ћи но­вац ка­ко би јој вра­тио пи­штољ из ког је по­чи­нио уби­ство. Она је у ју­ну 2020. го­ди­не при­ја­ви­ла по­ли­ци­ји да јој је укра­ден пи­штољ, а он­да је са Д. Ш. ре­ши­ла да пре­ме­сти те­ло му­шкар­ца ког је убио П. Б., ка­ко би пре­стао да јој пре­ти. Те­ло су пре­ме­сти­ли на јед­ну ло­ка­ци­ју на Мо­но­штор­ском пу­ту, где је по­ли­ци­ја и про­на­шла по­смрт­не остат­ке осо­бе за ко­ју се прет­по­ста­вља­ло да је сло­ве­нач­ки др­жа­вља­нин. 

