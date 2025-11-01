НОЋ БЕЗ ПРЕДАХА: Руска ПВО оборила 98 украјинских дронова ШЕСТ ЛЕТЕЛИЦА СРУШЕНО НА ОБОДУ МОСКВЕ
МОСКВА: Руске снаге обориле су током ноћи чак 98 украјинских беспилотних летелица изнад више региона широм земље.
Према наводима Министарства одбране, пресретнуто је и уништено 76 дронова изнад Централног федералног округа — од тога 45 изнад Белгородске области, 11 изнад Московске области (укључујући шест који су се приближавали престоници), 10 изнад Вороњешке, четири изнад Тулске, по два изнад Липецке и Рјазањске, као и по један изнад Курске и Калујске области, пренео је Интерфакс.
Поред тога, 12 беспилотних летелица је неутралисано у Самарској области, а 10 у Ростовској.
Градоначелник Москве Сергеј Собањин потврдио је да је шест дронова оборено у ваздушном простору око престонице.
„ПВО снаге Министарства одбране обориле су два дрона који су летели ка Москви“, написао је Собањин на свом Телеграм каналу.
Раније током вечери, додао је, четири летелице су неутралисане док су се приближавале граду.