ПУТНИЦИ ЧЕКАЛИ САТИМА Њујоршки аеродроми приземљили авионе због олујног ветра
ЊУЈОРК, 1. новембра (Тањуг) - Њујоршки аеродром Џеј Ф. Кенеди био је приморан да у петак због олујног ветра приземљи све авионе, као и друга два велика аеродрома у том граду, преноси Њујорк пост.
Авиони су приземљени у тренутку док је због актуелне финансијске блокаде америчке владе смањен број особља у контроли летења, наводи лист.
Како је навела Федерална служба за авијацију, аеродромима Ла Гвардиа и Њуарк такође је наложено да приземље све авионе због удара ветра олујне јачине.
“Путници би требало да очекују знатна кашњења и да провере са својим авио-компанијама статус лета”, саопштила је њујоршка Служба за управљање ванредним ситуацијама.
Авиони који је требало да полете за аеродром ЈФК задржани су на својим полазним тачкама, а забрана лета важила је до 19.30 по локалном времену.
На аеродрому Ла Гвардиа, летови су каснили у просеку два сата, али било је и кашњења од по чак пет часова.
На Њуарку су забележена кашњења до сат и 40 минута, а на аеродрому у Квинсу износе сат времена. На сва три аеродрома удари ветра достижу брзину до 45 миља на сат. Национална метеоролошка служба издала је упозорење на олујни ветар до поноћи по локалном времену.
Поред ветра, додатне проблеме ствара и мањак особља на аеродромима и у контроли лета због финансијске блокаде рада владе, подсећа Њујорк пост.