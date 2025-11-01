ВОЗАЧИ ОПРЕЗ! НОВО ПРАВИЛО НА СНАЗИ ОД ДАНАС На путевима Србије без овога нећете моћи, а ево које су КАЗНЕ
Од почетка новембра на снази су нова правила за возаче у Србији, која се односе на обавезну зимску опрему и безбедност саобраћаја у хладним условима.
Од 1. новембра сви возачи у Србији морају да имају зимске гуме на својим возилима, уколико на коловозу има снега, леда или поледице, подсећају из Министарства унутрашњих послова.
Према важећем Правилнику о саобраћају, аутомобили морају бити опремљени са све четири зимске гуме са ознаком М С и минималном дубином шаре од 4 милиметра. У супротном, возач ризикује новчану казну од 6.000 до 20.000 динара, док за правна и службена возила казне могу достићи и до 800.000 динара.
Стручњаци саветују да, иако је прописана дубина шаре 4 mm, безбеднија вожња по снегу и леду захтева гуме са најмање 5 mm шаре, како би приањање било стабилније, нарочито у зимским условима.
Акутуелне цене гума
Цене замене гума варирају у зависности од величине пнеуматика и модела аутомобила. У просеку, замена четири гуме кошта између 3.000 и 10.000 динара, док су нове зимске гуме у продаји по ценама од 6.000 до 30.000 динара по комаду.
Најповољнији модели су "Тигар", "Таурус" и "Рикен", док за брендове попут "Мишелина" и "Гуђира" треба издвојити и до 30.000 динара по гуми.
Поред замене, возачи би требало да рачунају и на балансирање, чија цена износи од 600 до 2.000 динара по точку.
Укупно, замена, балансирање и набавка нових гума могу коштати од 30.000 до преко 130.000 динара, зависно од врсте аутомобила и бренда пнеуматика.
Међу возачима су све популарније и гуме за све сезоне, али стручњаци упозоравају да оне не пружају исту сигурност као праве зимске, посебно када су температуре испод нуле и коловоз залеђен.
Због најављеног захлађења и могућих падавина, вулканизерске радионице широм земље већ бележе велику гужву, а стручњаци апелују да возачи замену гума обаве што пре, како би избегли чекање и казне.