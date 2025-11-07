КОСЈЕРИЋ ДОБИЈА МОДЕРНУ ШКОЛУ И ХАЛУ Изградња вредна 550 милиона динара у пуном јеку!
Сјајна вест стиже из Косјерића, где су радови на реконструкцији Основне школе „Мито Игумановић”, као и спортске хале у оквиру школе, у пуном јеку.
У оквиру ове реконструкције изводе се радови на три објекта, што представља највећу инвестицију у образовање у читавом Златиборском управном округу.
Милена Баковић, инжењер на градилишту, каже да су радови на реконструкцији школе подељени на објекте А1, А2 и спортску халу.
– Објекат А2 има површину од 1.000 квадратних метара, односно осам учионица, и планиран је за најмлађе разреде. То је по плану да се заврши до децембра како би у другом полугодишту деца кренула нормално у школу, без међусмена како сада фунцкионишу. Објекат А1, његова доградња и спортска хала биће готови до 12. Априла, како је и предвиђено роком, а можда и мало пре – казала је за РИНУ Баковићева.
Радове на реконструкцији обишао је и министар за јавна улагања Дарко Глишић, који је након разговора са извођачима потврдио да се очекује завршетак једног од објеката до краја ове године, када ће бити предат ученицима и наставницима на употребу.
– До априла ћемо завршити и тај други део, спортску халу и други објекат који ћемо и надоградити, чиме ће постојећа површина бити увећана, што ће створити комфор за све оне који овде похађају школу. Држава је за овај посао издвојила 550 милиона динара за децу, наставнике, родитеље, све оне који користе овај објекат – рекао је Глишић.
Спортска хала која се реконструише, а чији је капацитет 400 седећих места, осим ђацима Основне школе „Мито Игумановић” биће дата на употребу и спортским клубовима са простора Косјерића.
– Где год смо радили образовне објекте, гледали смо да не правимо само фискултурне сале, већ да то буду мале хале, сходно величини места у коме се налазе, како бисмо дали могућност и том спортском делу да живи, да се развијају дворански спортови – казао је министар и нагласио да се на градилишту у сваком тренутку налази минимум 50 радника.
Жарко Ђокић, председник општине Косјерић, истакао је значај ове инвестиције за младост Косјерића.
– Ову школу похађа 600 ученика. Овде ради око стотину наставног и ненаставног особља. За Косјерић ово је будућност и нећемо одскакати од већих места и градова и неће наша деца имати проблема што живе у малом месту и да заостају за већим. Ово је огромна инвестиција, огромно улагање за општину Косјерић и њено образовање – рекао је Ђокић.