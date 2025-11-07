КОД КВАНТАША НИЧЕ КОМПЛЕКС ЗА 5.000 СТРАНОВНИКА! На 10 ха предвиђена градња 1.870 станова, школе, вртића
Нови стамбено-пословни комплекс обухватао би више од 1.800 стамбених јединица, а међу његовим зидовима породични дом би пронашло нешто више од 5.000 становника.
Код старог "Родића", првог београдског хипермаркета, недалеко од Кванташа, планирана је изградња новог мешовитог градског центра са више од 1.800 станова, основном школом и вртићем, види се из Нацрта Плана детаљне регулације дела блока између саобраћајница Ц47, Ц50 и Т6, у оквиру привредне зоне Аутопут на Новом Београду, за који је Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда огласио јавни увид.
Наручилац плана је Quantto Реал Естате доо Београд, док је обрађивач ИБМ Цонсулт доо, а носилац израде Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове.
Планом је обухваћена површина од око 10 хектара, а циљ је формирање мешовитог градског центра са становањем, пословним садржајима и објектима јавне намене.
На локацији је предвиђена укупна бруто грађевинска површина од 200.930 м², од чега се 13.410 м² односи на објекте јавне намене, а 187.520 м² на стамбене и пословне садржаје.
Планом је предвиђено 1.870 станова за око 4.675 становника, као и 738 запослених у оквиру пословних капацитета.
Планирана је изградња предшколске установе капацитета 270 деце (на парцели површине 4.231 м², бруто површине објекта 2.538 м²), као и основне школе за 480 ученика (на парцели површине око 12.077 м², бруто површине објекта 10.872 м²).
Унутар обухвата плана биће уређена и мрежа саобраћајница, зелене површине, као и приступи објектима јавних служби.
Јавни увид у Нацрт ПДР-а трајаће до 3. децембра.
Србија Данас/еКапија/Аутор: И.Ж