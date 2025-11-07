ПОТПИСАН УГОВОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ „ВЛАСИНСКИХ ХЕ“ Нови радни век за четири електране
Наставља се модернизација хидроелектрана „Електропривреде Србије“, а после урађених послова у ХЕ „Бајина Башта“, „Зворник“ и „Ђердап 1“, ускоро почиње обнова и „Власинских хидроелектрана“.
Уговор о реконструкцији и модернизацији „Власинских ХЕ“, потписали су данас Душан Живковић, генерални директор „Електропривреде Србије“ и представници извођача „Енерготехника Јужна Бачка“.
- На дан када „Власинске хидроелектране“ обележавају 70 година рада и званично започињемо пројекат њихове модернизације којом ћемо повећати инсталисану снагу за осам мегавата и обезбедити њихов поузданији рад у наредних три до четири деценије. То је нови живот и радни век за ветеранку хидро сектора ЕПС - рекао је Живковић.
Он је подсетио да су „Власинске ХЕ“ јединствене електране у портфолију ЕПС које раде у каскадном систему и које производећи енергију четири пута заредом, представљају значајан извор „вршне“ енергије.
– Укупна вредност пројекта износи 109,7 милиона евра и предвиђа реконструкцију и модернизацију производних агрегата, помоћних система и хидромашинске опреме. Испоручиоци главне опреме агрегата, односно турбине и генератора, биће реномиране светске компаније, Andritz Hydro и Gamesa Electric – рекао је Живковић.
Финансирање ће бити реализовано кроз кредит Европске банке за обнову и развој (EBRD) у износу од 67 милиона евра, Европска унија је обезбедила бесповратна средства у износу од 15,43 милиона евра преко Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF), док ће преостала средства од 27,26 милиона евра обезбедити ЕПС.
Потписивању уговора присуствовали су Милан Алексић, саветник министра рударства и енергетике за капиталне пројекте и Франческо Корбо, регионални руководилац Energy Europe за Западни Балкан и Хрватску, Европске банке за обнову и развој.
- У условима климатских и технолошких изазова, наша обавеза је да модернизујемо постојеће производне капацитете. Инвестиције су кључ оног што треба да урадимо у наредним годинама како бисмо осигурали сигурно снабдевање електричном енергијом, у условима растуће тражње и потребе да се више ослањамо на обновљиве изворе енергије. Пројекат реконструкције „Власинских“ ХЕ је важан корак у том правцу. Овом инвестицијом продужавамо радни век електране чиме настављамо традицију постројења које већ више од 70 година поуздано доприноси енергетској сигурности - изјавио је Алексић.
Он се захвалио Европској унији на подршци пројекту и навео да ће такође, уз подршку ЕУ бити реализоване и модернизације хидроелектрана „Потпећ“ и „Бистрица“.
„Власинске ХЕ“ су почеле с радом 6. новембра 1955. године, пуштањем у погон првог агрегата у ХЕ „Врла 1“. Систем чине акумулација Власина, четири деривационе хидроелектране у каскади и пумпна станица Лисина са истоименом акумулацијом. Од почетка рада до данас, електране снаге 129 MW произвеле су више од 17 милиона GWh зелене електричне енергије.