ПОТПИСАН УГОВОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ „ВЛАСИНСКИХ ХЕ“ Нови радни век за четири електране

07.11.2025. 09:55
власинске
Фото: ЕПС

Наставља се модернизација хидроелектрана „Електропривреде Србије“, а после урађених послова у ХЕ „Бајина Башта“, „Зворник“ и „Ђердап 1“, ускоро почиње обнова и „Власинских хидроелектрана“.

Уговор о реконструкцији и модернизацији „Власинских ХЕ“, потписали су данас Душан Живковић, генерални директор „Електропривреде Србије“ и представници извођача „Енерготехника Јужна Бачка“.

- На дан када „Власинске хидроелектране“ обележавају 70 година рада и званично започињемо пројекат њихове модернизације којом ћемо повећати инсталисану снагу за осам мегавата и обезбедити њихов поузданији рад у наредних три до четири деценије. То је нови живот и радни век за ветеранку хидро сектора ЕПС - рекао је Живковић.

Он је подсетио да су „Власинске ХЕ“ јединствене електране у портфолију ЕПС које раде у каскадном систему и које производећи енергију четири пута заредом, представљају значајан извор „вршне“ енергије.

– Укупна вредност пројекта износи 109,7 милиона евра и предвиђа реконструкцију и модернизацију производних агрегата, помоћних система и хидромашинске опреме. Испоручиоци главне опреме агрегата, односно турбине и генератора, биће реномиране светске компаније, Andritz Hydro и Gamesa Electric – рекао је Живковић.

Финансирање ће бити реализовано кроз кредит Европске банке за обнову и развој (EBRD) у износу од 67 милиона евра, Европска унија је обезбедила бесповратна средства у износу од 15,43 милиона евра преко Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF), док ће преостала средства од 27,26 милиона евра обезбедити ЕПС.

ugovor
Фото: Nenad Kostić

Потписивању уговора присуствовали су Милан Алексић, саветник министра рударства и енергетике за капиталне пројекте и Франческо Корбо, регионални руководилац Energy Europe за Западни Балкан и Хрватску, Европске банке за обнову и развој.

- У условима климатских и технолошких изазова, наша обавеза је да модернизујемо постојеће производне капацитете. Инвестиције су кључ оног што треба да урадимо у наредним годинама како бисмо осигурали сигурно снабдевање електричном енергијом, у условима растуће тражње и потребе да се више ослањамо на обновљиве изворе енергије. Пројекат реконструкције „Власинских“ ХЕ је важан корак у том правцу. Овом инвестицијом продужавамо радни век електране чиме настављамо традицију постројења које већ више од 70 година поуздано доприноси енергетској сигурности - изјавио је Алексић.

Он се захвалио Европској унији на подршци пројекту и навео да ће такође, уз подршку ЕУ бити реализоване и модернизације хидроелектрана „Потпећ“ и „Бистрица“.

 

власинске
Фото: ЕПС

„Власинске ХЕ“ су почеле с радом 6. новембра 1955. године, пуштањем у погон првог агрегата у ХЕ „Врла 1“. Систем чине акумулација Власина, четири деривационе хидроелектране у каскади и пумпна станица Лисина са истоименом акумулацијом. Од почетка рада до данас, електране снаге 129 MW произвеле су више од 17 милиона GWh зелене електричне енергије.

