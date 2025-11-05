Александар Јаковљевић, извршни директор за инвестиције и развој, на конференцији „Електране 2025“: Циљ ЕПС-а – чиста, одржива и поуздана енергија
„Електропривреда Србије“ припремила је Акциони план декарбонизације који подразумева постепено смањење производње електричне енергије из угља, изградњу реверзибилних хидроелектрана и више од 20 гигавата нових капацитета из обновљивих извора.
За ЕПС енергетска транзиција није само изазов, већ и велика шанса за унапређење компаније у процесу индустријске и технолошке трансформације у Републици Србији. Енергетска транзиција није само питање прилагођавања и трансформације једне компаније, већ целокупног енергетског сектора, привреде, па и друштва - рекао је Александар Јаковљевић, извршни директор за инвестиције и развој у ЕПС на отварању конференције Друштва термичара „Електране 2025“.
На конференцији „Традиција, струка, наука и визија будућности енергетике“, Јаковљевић је истакао да је важно анализирати искуства других земаља које су енергетску транзицију започеле пре нас, како би евентуално применили решења која су се показала као добра и избегли њихове грешке и тешкоће, али уз неопходност да се уваже карактеристике и специфичности нашег електроенергетског сектора и ресурси којима располажемо.
- Декарбонизација је већ у току и то показујемо нашим пројектима. До краја ове године зелени портфолио ЕПС биће јачи за 76 мегавата, пуштена је у рад соларна електрана „Петка“, а ускоро почиње пробни рад нашег првог ветропарка у Костолцу снаге 66 мегават. Припремамо изградњу реверзибилне ХЕ „Бистрица“, снаге око 650 MW, кључне за интеграцију ОИЕ у систем и енергетску стабилност. Развијамо пројекте соларних електрана од којих је најзначајнији изградња 1 GW соларних електрана са батеријским складиштем од 200 MW – рекао је Јаковљевић.
Он је нагласио да се планирају нови ОИЕ пројекти на локацијама које су у власништву ЕПС, као што су искоришћена одлагалишта у рудницима и термоелектранама, где је могуће искористити постојећу инфраструктуру, као и близину преносне и дистрибутивне мреже. Извршни директор за инвестиције и развој је истакао да су пред регионалним електропривредама велика очекивања за обезбеђење националних енергетских суверенитета, односно сигурности и безбедности снабдевања, уз спровођење социјално праведне енергетске транзиције и истовремено одржавање ликвидности и профитабилности компанија.
- Европа је поставила циљ климатске неутралности до 2050. године, Србија се обавезала да до 2030. смањи емисије угљен-диоксида за најмање 33% и да се око 45% електричне енергије добија из ОИЕ. Од 2026. ће свака тона угљен-диоксида која се произведе у ЕПС-овим постројењима ће имати своју цену, чиме ће производња из угља бити изложена додатним изазовима. Али наш циљ остаје јасан: поуздана и одржива енергија за Србију и профитабилан ЕПС као сигуран ослонац за наше купце, за грађане и привреду, за стабилност и независност енергетике у будућности – рекао је Јаковљевић.