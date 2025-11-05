ЗРЕЊАНИНСКИ ЛИНГЛОНГ МЕЂУ СТО НАЈВЕЋИХ У СРБИЈИ Приходи кинеског гиганта порасли скоро четири пута, у току 2024. запослили још 567 радника
Кинеска компанија “Линглонг Интернешенел Јуроп” доо Зрењанин нашла се у извештају „Сто нај… привредних друштава у Србији у 2024. години“, који је израдила Агенција за привредне регистре.
Овај извештај утврђен је на основу вредности финансијских перформанси исказаних у редовним годишњим финансијским извештајима за прошлу годину, и рангирањем и анализом података за 113.463 друштва. Листе обухватају преглед привредних друштава према критеријумима успешности пословања, затим према вредностима финансијских капацитета, као и губитака. На овим листама се налази укупно 347 привредних друштава, која имају доминантан утицај на основне финансијске перформансе привреде.
“Линглонг Интернешенел Јуроп” се тако нашао на 87. месту листе „Сто нај… привредних друштава према пословним приходима у 2024. години“. Пословни приходи ове кинеске компаније износили су више од 24 милијарде динара. Нашао се и на деветом месту на листи „Сто нај… привредних друштава према пословној имовини у 2024. години“. Пословна имовина “Линглонга” вредела је 181,9 милијарди динара.
На листи стотину привредних друштава према капиталу, “Линглонг” је заузео 15. место, са вредношћу капитала од 57,2 милијарде динара. Када је реч о нето губитку у прошлој години, кинески произвођач аутомобилских гума је заузео 26. место, са нето губитком од 1,7 милијарди динара, док га нема на листи „Сто нај… привредних друштава према укупном губитку“.
Агенција за привредне регистре је у извештају констатовала да се, према највећем расту пословних прихода, и то 3,9 пута, истиче привредно друштво “Линглонг Интернешенел Јуроп” доо Зрењанин, које је на 87. месту са 24 милијарде динара прихода реализованих претежно пласирањем производа на иностраном тржишту.
„Истовремено, порасли су и трошкови материјала, горива и енергије, те су расходи из пословних активности увећани 3,3 пута, тако да је пословни губитак опао по стопи од 54,4 одсто, на 589 милиона динара. У делу финансирања друштво је остварило 6,3 пута већи губитак, од 1.385 милиона динара (услед виших расхода из односа са осталим повезаним правним лицима), док губитак из осталих активности износи четири милиона динара. Превасходно опредељен губитком из финансирања, нето губитак је увећан за 31,9 одсто, до износа од 1,7 милијарди динара“, стоји у извештају.
Додаје се и да је за обављање делатности производње и протектирања гума за возила, ово велико привредно друштво у 2024. запошљавало 1.743 радника, што је повећање од 567 у односу на претходну годину.