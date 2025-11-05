ПАНИКА МЕЂУ РАТАРИМА У СРБИЈИ, ХИТНО СЕ ПОВЛАЧЕ ТРАКТОРИ ЧУВЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА! Министарство хитро реаговало, могуће повреде због фабричког дефекта
Услед дефекта на кочионом систему, управљање овим тракторима представља ризик по безбедност. Ево шта је потребно да урадите.
Јапански трактор Кубота, модел М6131 Утилитy, повлачи се са тржишта Србије због опасности од повреда
Професионални пољопривредни трактори робне марке Кубота, модел М6131 Утилитy, произведени у периоду од 01.07.2020. до 01.01.2024. године, повлаче се са тржишта Србије, због ризика од повреда, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.
- На обухваћеним возилима постоји могућност појаве ваздушних мехурића у хидрауличном уљу кочионог система што доводи од небезбедних услова вожње и повећава ризик од повреда - објашњено је на страници Небезбедни производи (НЕПРО) на порталу Министарства.
Додаје се и да опозив производа од потрошача подразумева проверу кочионих система, чишћење кочионих елемената система, замену гумица и намештање кочница.