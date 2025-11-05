СВИ ДЕТАЉИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА: Онлајн пријаве почињу већ за три дана, евидентираће се и куће на пољопривредном и шумском земљишту! Ово су услови
Закон о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима усвојен је 22. октобра, а грађани који желе да легализују своје некретнине ускоро ће то моћи да ураде преко онлајн обрасца.
Како је недавно рекао први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали, пријаве ће почети да се примају 8. децембра и примаће се до 8. фебруара 2026. године, а вероватно ће рок бити продужен до 8. марта за евентуалне допуне, коментаре, приговоре и слично.
По новом закону, могу се легализовати објекти, односно посебни делови објекта који су били изграђени супротно закону − без грађевинске дозволе, супротно планским актима и слично, као и они који су изграђени без одобрења за извођење радова. То важи и за објекте за које је издата привремена грађевинска дозвола пре 13. маја 2003. године, као и објекте наплатних станица и привремених саобраћајница, изграђене у време када није било прописано издавање грађевинске дозволе, а на којима није уписано право својине у катастру непокретности. Могу се легалзивати стамбени објекти категорије А и Б и привредни објекти за које је издато решење о грађевинској дозволи, али је до дана ступања на снагу овог закона истекао законски рок за прибављање решења о употребној дозволи.
Моћи ће да се легализују и подземне и надземне инсталације, односно инфраструктурни линијски објекти, уколико су предмет уписа у катастар непокретности, односно катастар инфраструктуре, они за које су подносиоци захтева по раније важећим законима којима се уређивао поступак озакоњења, односно легализације објеката, исходовали правноснажно решење о озакоњењу, односно легализацији, а који нису уписани у евиденцију непокретности и правима на њима, објекте уписане у складу са одредбама Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе и земљиште испод објекта или део земљишта на катастарској парцели на којој је објекат саграђен.
Може и на папиру
Министар Синиша Мали указао је да ће осим онлајн пријављивања за легализацију бити омогућено и физичко пријављивање, на папиру, за оне који нису вични да се пријаве онлајн.
− То ће бити организовано у свим општинама и поштама − рекао је Мали. − У око 700 места то ће бити организовано у поштама, плус општине, а људи запослени у општинама и поштама ће помагати онима који буду попуњавали пријаве.
По правилу, сви ови објекти морају бити изграђени на грађевинском земљишту и видљиви на сателитским и осталим снимцима израђеним за територију Србије или садржани у бази података које води Агенција за просторно планирање и урбанизам, односно Републички геодетски завод. Закон се примењује и на објекте изграђене на пољопривредном или шумском земљишту, уколико испуњавају услове из закона.