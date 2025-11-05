У ЕВРОПИ СЕ РАДИ, А ГЛАДУЈЕ Шокантни подаци о сиромаштву међу запосленима
БРИСЕЛ: У Европској унији се 8,2 одсто грађана који спадају у категорије запослених или самозапослених суочава са ризиком од сиромаштва, показују актуелни подаци Евростата.
Подаци показују да рад не гарантује увек финансијску сигурност и да и они који раде могу да живе испод границе сиромаштва. Жене су нешто мање угрожене од мушкараца, са стопом ризика од 7,3 одсто, док је код мушкараца та стопа девет одсто.
Трендови показују да постоји значајна разлика међу половима у многим земљама Европске уније, али и изузеци где су жене више погођене.
Највише запослених у ризику од сиромаштва данас је у Луксембургу 13,4 одсто, док је најмање у Финској, само 2,8 одсто. У 22 од 27 земаља Европској унији, стопа ризика од сиромаштва међу запосленима је виша код мушкараца него код жена, а највећа разлика регистрована је у Румунији и она износи 8,1 одсто.
Насупрот томе, у Чешкој, Летонији, Kипру и Луксембургу, жене које раде су у већем ризику од сиромаштва него мушкарци, показују подаци објављени на веб страници Евростата.