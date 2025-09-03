ОВА СРПСКА ПЛАНИНА ЈЕ НОВИ ХИТ МЕЂУ КУПЦИМА Цена ара дивља, потражња за плацевима све већа

Масовна урбанизација Златибора и Копаоника преорјентисала је љубитеље природе и планинског ваздуха да пажњу усмере на још увек "дивљу" Тару, што је довело до веће потражње за плацевима на овој планини.

Како је на тржишту некретнина однос понуде и тражње кључни за висину цена, веће интересовање купаца био је знак за власнике земљишта на Тари да почну да дижу цене ара.

Све чешће се у огласима могу наћи плацеви или парцеле поприлично високих цена, а колико ће ко "зацепити" зависи између осталог и од места плаца, удаљености од пута и друге инфраструктуре.

Тако, на пример, власник два плаца на Тари у близини Митровца, у месту Оштра стена за ар плаца тражи од 4.100 до 4.500 евра.

- Продајем два плаца на Тари, у близини Митровица. Оштра стена. Један плац је 10 ари 4.500 евра ар, други је 17 ари 4.100 евра по ару. Један преко пута другог. Грађевинско земљиште. Власник 1/1. Укњижени - написао је власник Душко Живановић у огласу на порталу Дијаспора online.Koliko су апетити власника имања на Тари порасли најбоље показује пример да је власник за две ливаде од 86 ари у месту Крња јела тражио 200.000 евра.

Иако се на основу фотографија, које приказују ливаде оивичене четинарима, није могло закључити која је реална вредност плацева, на први поглед деловало је да су прецењени, пише Курир.