ДА ЛИ НАМ ПРЕТИ ПТИЧИЈИ ГРИП? У Немачкој убијено 400.000 јединки живине, Белгија и Холандија се ЗАТВАРАЈУ; НОВИ ТАЛАС ОВОГ ВИРУСА
БЕРЛИН: Око 400.000 кокошака, патака, гусака и ћурки еутаназирано је на више од 30 комерцијалних фарми живине у Немачкој након низа нових избијања птичјег грипа, саопштио је данас немачки Институт за здравље животиња Фридрих Лефлер (ФЛИ).
"Сличне бројке имали смо 2021. године, која је била најтежа до сада када је реч о птичјем грипу. Немогуће је предвидети даљи развој ситуације, али ФЛИ очекује додатни пораст случајева и жаришта", изјавила је директорка института Криста Кин додајући да "ситуација остаје веома динамична", пренео је Дојче веле.
Највише еутаназираних птица забележено је у савезним покрајинама Мекленбург-Западна Померанија и Бранденбург, која окружује Берлин.
Локалне власти у Бранденбургу саопштиле су да ће још око 130.000 птица бити уништено након потврде нових случајева заразе.
Превентивно уништавање живине спроводи се и у другим деловима земље, пошто је потврђено присуство високо заразног вируса Х5Н1.
Према наводима института, дивље птице селице, нарочито ждралови, главни су преносиоци вируса.
Ове године у северозападном Бранденбургу примећени су масовни помори ждралова током њиховог заустављања на путу ка Француској, Шпанији и северној Африци.
Раније овог месеца, француска агенција за надзор здравља животиња ЕСА саоштила је да је забележено 56 епидемија у 10 земаља Европске уније и у Великој Британији од августа до средине октобра.