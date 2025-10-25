overcast clouds
СТИЖЕ НОВО ПОСКУПЉЕЊЕ ЦИГАРЕТА? Влада најавила повећање акциза на дуван, али и на течност за електронске цигарете

25.10.2025. 15:27 15:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
цигарете
Фото: pixabay.com/ilustracija

Акцизе на цигарете и друге дуванске производе би, судећи према одредбама Закона о акцизама које се мењају и допуњују а које је на свом сајту објавило Министарство финансија, од следеће године могле да се повећају.

Сугестије и примедбе на одредбе које се мењају могу се до 30. октобра доставити на адресу [email protected] а према актуелном предлогу, односно измени члана 40а, акцизе на цигарете би се у првој половини следеће године плаћале у износу од 106,90 динара по паклици од 20 цигарета, уместо садашњих 97,47 динара.

Повећање акцизе се односи и на увозне и на цигарете произведене у земљи.

Акцизе би се, према предлогу Министарства финансија, наредних година повећавале сваких пола године и од 1. јула 2030. износиле би 120,40 динара по паклици.

cigarete
Фото: pixabay.com/ilustracija

Предложено је и повећање акциза на течности за пуњење електронских цигарета, која би се у наредних пет година повећавала једном годишње, као и на несагоревајући дуван, такође у наредних пет година.

Акциза на течност за пуњење електронских цигарета се плаћа по милилитру и са садашњих 10,80 динара по милилитру, следеће године би се плаћало 13,12 динара а 2030. године 17,12 динара.

Акциза на несагоревајући дуван плаћа се по килограму дуванске смесе.

Она сада износи 100 одсто минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, следеће године би проценат био повећан на 110, а 2030. године на 150.

