НА СНАГУ СТУПИЛА ВАЖНА ВЛАДИНА УРЕДБА ЗА МАЛИНАРЕ Правила се односе на овогодишњи род, ево шта прописују
БЕОГРАД: Уредба о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину рода 2025. године ради правовременог отклањања тржишних поремећаја, за коју је опредељено 20 милиона динара, ступила је данас на снагу.
Како је објављено у Службеном гласнику, ова уредба уређује ванредну интервентну меру државне подршке правном лицу и предузетнику који складишти малину рода 2025. ради измирења њихових обавеза према произвођачима, а прописује и начин спровођења, као и финансијска средства.
Уредбом је утврђено да подршку може добити правно лице и предузетник регистрован у Агенцији за привредне регистре (АПР), које складишти малину рода 2025. у хладњачи уписаној у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране кроз одобрење кредита код Банке Поштанске штедионице.
Кредитна подршка остварује се кроз субвенционисање дела камате на кредит од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије (НБС).
Највиши износ кредита је 30 милиона динара, са роком отплате максимално до 12 месеци од дана пуштања кредита у течај, укључујући и грејс период у трајању до шест месеци;
Уредбом је прописано да је максимални износ кредита добијен као збир производа количине малине на залихама рода 2025. на дан подношења захтева за кредит и цене у износу од 500 динара по килограму, за максимално до 60 тона малине на залихама.
Прописано је и обавезно обезбеђење менице корисника кредита и власника корисника кредита, залога на залихама малине чија је вредност најмање једнака износу кредита, хипотека на непокретности или залога на покретној имовини која је одговарајућа за банку.
У складу са овом уредбом, банка кредит може да одобри корисницима кредита који се налазе у финансијским потешкоћама изазваним поремећајима на тржишту закључно са 30. новембром 2025. године.
Поступак за остваривање права на кредитну подршку покреће се подношењем писаног захтева за одобрење кредитне подршке са одговарајућом документацијом, а подносилац захтева може поднети само један захтев за одобрење кредитне подршке.
Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су Законом о буџету Србије за 2025. годину.