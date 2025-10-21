overcast clouds
(ФОТО) ПЛАСТЕНИК КАО АДУТ ЗА МАЛИНАРЕ У ЗИМСКЕ ДАНЕ Цена весели произвођаче, а дневница бераче

21.10.2025. 14:53 15:12
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
малине
Фото: РИНА

ЛУЧАНИ: Иако је овог лета цена купина биле задовољавајћа, приноси су због временских неприлика били знатно мањи.

Међутим, породица Радосављевић из драгачевског села Котража пронашла је начин да надмудри природу. Они од сада малине и купине узгајају у пластеницима, па берба овог воћа код њих траје све до Божића, бољи су приходи и минимална зависност од временских услова.

„Идеја је била супругова, он је желео да поставимо пластенике. У почетку смо размишљали о цвећу, али нам се малина допала, посебно када смо пронашли ту специфичну сорту енросадиру и видели да лепо рађа у затвореном простору. Касније је дошла и купина“, каже за РИНУ домаћица Славица.

Производња у пластеницима, истичу, јесте захтевнија, али се вишеструко исплати јер је продаја много боља и потражња већа.

„Купина је тренутно 900 до 950 динара, малина око 750, зависи од понуде. Све иде у свежем стању за Београд, имамо сталног купца који преузима робу у гајбама и дистрибуира је по пијацама. Са њима сарађујемо од самог почетка и јако смо задовољни“,  рекла је Славица.

малине
Фото: РИНА

Од ове иновативне производње малине и купина у пластеницима, користи имају и сезонски радници који сада могу да зараде и ван стандардне летње сезоне.

„Да нема малина и купина у пластеницима, ми сезонци не бисмо имали где да радимо. Овако берба траје до првих мразева, а посао је много лакши. Купина је другачије распоређена, што нам олакшава посао, притом јако је корисно што има воћа за бербу у овом периоду године“, објашњавају берачи.

Задовољни постигнутим резултатима, Радосављевићи планирају да у скоријој будућности прошире производњу и на друго црвено воће које ће гајити у контролисаним условима.

пластеници малине купине
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
