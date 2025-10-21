Нови порески закон мења све ДРЖАВА КРЕЋЕ У ОТПИС ДУГОВА Ако испуните ове услове више ништа НЕ МОРАТЕ ДА ПЛАТИТЕ
Најновије измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији доносе новине које ће утицати на контролу, наплату и управљање јавним приходима. Овим изменама локалне самоуправе се у пракси приближавају моделу рада Пореске управе.
Ипак, закон прецизира да оне немају надлежност над одређеним сегментима, као што су идентификација и регистрација пореских обвезника, откривање пореских кривичних дела, као ни коришћење специфичних метода процене пореске основице попут парификације и унакрсне процене.
Значајне измене односе се и на поступак продаје непокретности у случају када порески обвезници не измирују своје обавезе. Продаја може да започне осам дана након што постане правоснажно решење о извршењу, али и раније – ако на то пристане сам обвезник. Продаја се организује путем јавног надметања, а оглас о продаји објављује се не само на огласним таблама Пореске управе, већ и на званичним интернет страницама локалних самоуправа.
Оглас мора да садржи све кључне податке – од описа и почетне вредности непокретности до услова надметања и рока у којем купац мора да уплати купопродајну цену. Посебно је истакнуто да на продате непокретности не постоји право рекламације, што јасно дефинише завршетак трансакције и онемогућава касније спорове.
Уколико непокретност не буде продата у року од три месеца, продаја се може обавити непосредном погодбом, а цену у том случају није дозвољено спустити испод једне трећине почетне вредности. Ако ни након шест месеци непокретност не нађе купца, закон налаже да се она преноси у својину Републике Србије или јединице локалне самоуправе, и то у вредности од једне трећине почетне цене.
Купци, с друге стране, подлежу строгим ограничењима: забрањено је да имовину купују сами порески обвезници, запослени у Пореској управи, као и с њима повезана лица. Забрана се односи и на каснију препродају, закуп или поклањање такве имовине у року од годину дана од куповине, како би се спречиле злоупотребе и прикривени договори.
Нови рокови у пореској контроли
Измене доносе и прецизније рокове у раду пореских органа. Када контрола утврди да је обвезник погрешно применио пореске прописе, Пореска управа мора у року од 60 дана да донесе решење на основу записника, којим обвезнику налаже да у року од 15 дана плати утврђене обавезе и исправи неправилности.
Ако обвезник не поднесе нову пореску пријаву у складу с решењем, закон сада предвиђа да ће Пореска управа то учинити у његово име – корак који спречава одуговлачење и обезбеђује ефикаснију наплату.
Посебно важна новина односи се на пореске олакшице. У случајевима када пореска контрола утврди да послодавац није испунио услове за коришћење олакшица, Пореска управа ће му наложити да уплати порезе и доприносе који су претходно били плаћени из буџета Републике, и то без потребе подношења измењене пореске пријаве.
Брисање пореских дуговања
Према прелазним и завршним одредбама новог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, предвиђа се отпис пореских дугова, камата и преплата за одређене групе обвезника.
Отпис се односи на пореске дужнике који су избрисани из регистара до одређених датума – предузећа која су угашена кроз стечај, ликвидацију или по службеној дужности, као и предузетнике који су изгубили тај статус до краја 2014. године. Такође, отпис обухвата и преминуле грађане уписане у књигу умрлих до 31. децембра 2014. године. Ови дугови биће отписани под условом да до краја 2024. године није утврђена одговорност другог лица, није уписано заложно право ради наплате, нити је покренут поступак за утврђивање секундарне пореске обавезе.
Поред тога, отписује се и сав порез и споредна давања за која је до 1. јануара 2025. године наступила апсолутна застарелост права Пореске управе на наплату, осим ако постоји активно заложно право. Исто важи и за преплате пореза чији је рок за повраћај истекао до тог датума.
Отпис обухвата и физичка лица којима је Пореска управа доделила посебан идентификатор по службеној дужности, осим оних која подлежу обавезама по закону о тзв. екстра порезу из 2001. године.
Сам поступак отписивања водиће се по записнику радне групе коју формира директор Пореске управе, уз сагласност посебног Координационог тела Владе. Ова радна група ће, на основу евиденција Пореске управе и других државних органа, саставити списак свих обвезника чији се дуг отписује, са подацима о ПИБ-у, износима и врстама дуговања.
Пореска управа је обавезна да спроведе и књижења и гашење посебних ПИБ бројева који су додељени у поступцима приватизације, такође најкасније до краја 2026. године.
Закон предвиђа и практично решење за мале износе – ако је износ пореског дуга мањи од 100 динара, Пореска управа неће доносити посебно решење, већ ће отпис извршити аутоматски по службеној дужности.
Према члану 39. и завршним одредбама новог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је укидање ванбилансне евиденције Пореске управе – евиденције у којој су се до сада водили стари и ненаплативи порески дугови.
Ова евиденција биће званично затворена до 31. децембра 2026. године, након чега се у њу више неће уносити нови подаци.
Све неплаћене пореске обавезе које су евидентиране у оквиру стечајних поступака до тог датума, Пореска управа ће од 1. јануара 2027. године аутоматски пренети у редовно пореско рачуноводство, где ће бити означене као сумњива и спорна потраживања.
Такође, Пореска управа је дужна да по службеној дужности изради електронски извештај о свим неплаћеним порезима и преплатама које су биле евидентиране у ванбилансном систему. Тај извештај мора да садржи детаљне податке о сваком обвезнику – ПИБ, назив или име и презиме, врсту и износ обавезе или преплате, рачун јавног прихода и територијални код. Рок за завршетак тог посла је до 31. децембра 2027. године.
Што се тиче примене самог закона, он ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику, али ће се његове одредбе примењивати постепено.
Основна примена почиње 2025. године, док су поједине одредбе које се односе на увођење евиденције физичких лица и плаћање пореза у страној валути померене са 1. јануара 2026. године за почетак 2027. Исто важи и за брисање ванбилансног пореског рачуноводства и део прописа о организационој надлежности Пореске управе.