РЕКОРД НА ЗЛАТИБОРУ Највише ноћења у Србији за првих осам месеци у години

21.10.2025. 16:25 16:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Златибор је мерено бројем остварених ноћења домаћих туриста био најпосећенија дестинација у Србији у првих осам месеци, када је на овој планини забележено 617.005 ноћења туриста из Србије, наводи се у октобарском издању електронских новина Туристичке организације Златибора (ТОЗ).

Следе Kопаоник, Београд, Врњачка Бања, Сокобања и друга места.

Позивајући се на податке Републичког завода за статистику у ТОЗ наводе да је Златибор остварио изузетне резултате и када је реч о страним туристима који су од јануара до августа остварили 305.119 ноћења, што је повећање од 29 одсто у односу на претходну годину.

Најбројнији су били туристи из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Kине, а затим посетиоци из Северне Македоније, Руске Федерације, Румуније.

