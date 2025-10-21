ПОКРАЈИНА УЛАЖЕ У РИБАРСТВО Подстицаји од 20 милиона динара за нове и реконструисане рибњаке
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство издвојио је 20 милиона динара за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2025. годину.
Помоћник покрајинског секретара Милан Дозет данас је уручио уговоре о додели средстава представницима четири привредна друштва. Он је нагласио да је циљ ових подстицаја повећање производње рибе и омогућавање произвођачима да буду конкурентни на тржишту.
„Република Србија у односу на Европу има ниску годишњу потрошњу рибљег меса – око 6 килограма по становнику, док у Европи просечна потрошња износи око 40 килограма по глави становника“, истакао је Дозет.
На територији АП Војводине око 13.500 хектара заузимају рибњаци, од чега је 7.500 хектара у експлоатацији, а укупна годишња производња рибе износи око 8.500 тона.
Дозет је најавио и додатне подстицаје: „Увели смо још 10 милиона динара због повећане потражње рибе. Планирамо да из године у годину повећавамо средства за рибњаке, јер је ова пољопривредна грана веома значајна и желимо да је подстакнемо колико год можемо.“