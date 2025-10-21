СРБИЈА ЛИДЕР У ИТ СЕКТОРУ Извоз услуга достигао 2,96 милијарди евра
У првих осам месеци ове године извоз ИКТ услуга достигао је 2,96 милијарди евра, што је за 13 одсто више него у истом периоду прошле године, изјавио је директор Канцеларије за ИТ и еУправу Михаило Јовановић, саопштила је ова канцеларија.
„Ови резултати додатно потврђују да Србија држи лидерску позицију у региону када је у питању развој ИКТ сектора, али како бисмо ту позицију и даљи раст одржали, морамо наставити са интензивним радом на развоју иновационе инфраструктуре, дигиталној трансформацији, примени вештачке интелигенције и развоју биотехнологије”, нагласио је он.
Пратећи индикатори показују да суфицит у ИКТ услугама у првих осам месеци износи 2,34 милијарде евра, док је број запослених у овом сектору премашио 115.000, наводи се у саопштењу.
Такође, Привредна комора Србије (ПКС) саопштила је да заједно са Развојном агенцијом Србије (РАС) организују по други пут наступ српских ИТ привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем Међународном сајму интегрисане електронике „Embedded World North America” 2025, који ће се одржати у Анахејму у Калифорниј од 4. до 6. новембра.
Подсећа се и да је овај сајам 2024. током три дана трајања окупио 3.500 посетилаца. Они су дошли да сазнају најновије информације и виде најновија достигнућа у области „ембедед технологија”, које је представило 180 излагача.
