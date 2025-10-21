overcast clouds
ПОЧЕЛИ СА 10 КОЗА, А ЗА ГОДИНУ ИМ СЕ УДВОСТРУЧИЛО СТАДО Брачни пар из Стапара прави три врсте сира, а већ имају и планове за проширење посла: Ово нас умирује и испуњава

21.10.2025. 09:18 09:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
стапар
Фото: Скриншот РТВ1

Ивана и Горан Божин из Стапара живе на свом породичном имању где се баве узгојем коза и прављењем домаћег сира.

У почетку су кренули са 10 музних коза, а за само годину дана су добили и девет јарића. Како кажу, у козаство су ушли потпуно неспремни, али сада већ кују планове за будућност.

-С неба нам је пала одлука да узмемо козе. Ту нема много посла, ово је умирујућ посао. Доста сам радио са људима, а сада ме ово умирује. План нам је да направимо мини млекару и да имамо до 30 коза у стаду- рекао је Горан за РТВ.

Ивана је неука ушла у процес прављења сира. Испробавала је месецима, док није нашла свој рецепт. Сада прави три врсте сира- млади, слани и сир са љутом туцаном паприком.

сир
Фото: Скриншот РТВ1

-Наше козе могу да дају 2,4 литре млека. За килограм младог сира треба око осам литара млека, док је за полутврде сиреве потребно око четири литре. Много људи из села купује млеко за децу, јер је много здравије- навела је Ивана.

козарство Стапар козе сир
Бизнис Пољопривреда
