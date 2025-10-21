overcast clouds
БЕРБА ЈАБУКА У ВОЋЊАЦИМА УВЕЛИКО У ТОКУ Кикиндски воћар открио успех рода! Ево које су се сорте показале најбољим на ПЕСКУ у Накову

21.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
jabuka
Фото: Screenshot RTV1/unsplash.com

У јабучњацима широм Србије, почела је сезона бербе јабука, једног од најважнијих пољопривредних производа наше земље.

Јабука има, каже кикиндски воћар Александар Гавранов за РТВ1, иако је доста других врста воћа подбацило.

-Приноси су добри. Мало је величина подбацила, јер је била суша. Сорте које су измрзле нису добро родиле. Крајем септембра је почела берба слатких врсти, потом Ајдаред, а почетком новембра почиње берба Грени Смит- казао је воћар.

jabuka
Фото: unsplash.com

Он истиче да су ове године Ајдаред и Грени Смит добро поднеле мраз, док је Црвени делишес нарочито страдао. 

-Надовњавање је обавезно. Овај воћњак се на старински начин ради, на каналима. Без наводњавања нема будућности. Своју робу продајем на кикиндској пијаци. То је посао за целу годину, имамо складиштене капацитете- рекао је Гавранов и додао да је ово била једна од лошијих година. 

јабуке берба воћарство Банат кикинда
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
