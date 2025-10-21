БЕРБА ЈАБУКА У ВОЋЊАЦИМА УВЕЛИКО У ТОКУ Кикиндски воћар открио успех рода! Ево које су се сорте показале најбољим на ПЕСКУ у Накову
У јабучњацима широм Србије, почела је сезона бербе јабука, једног од најважнијих пољопривредних производа наше земље.
Јабука има, каже кикиндски воћар Александар Гавранов за РТВ1, иако је доста других врста воћа подбацило.
-Приноси су добри. Мало је величина подбацила, јер је била суша. Сорте које су измрзле нису добро родиле. Крајем септембра је почела берба слатких врсти, потом Ајдаред, а почетком новембра почиње берба Грени Смит- казао је воћар.
Он истиче да су ове године Ајдаред и Грени Смит добро поднеле мраз, док је Црвени делишес нарочито страдао.
-Надовњавање је обавезно. Овај воћњак се на старински начин ради, на каналима. Без наводњавања нема будућности. Своју робу продајем на кикиндској пијаци. То је посао за целу годину, имамо складиштене капацитете- рекао је Гавранов и додао да је ово била једна од лошијих година.