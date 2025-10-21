ЕПС партнер од поверења за привреду
Шта значи динамички модел уговора, како функционише комбиновани и шта подразумева фиксни модел уговора за снабдевање електричном енергијом биле су главне теме разговора представника „Електропривреде Србије“ са привредницима током другог дана 20. Међународног сајма енергетике.
- Већ неколико месеци активно разговарамо са привредницима у градовима Србије и ту смо за сва питања у вези са новим моделима уговора. Одзив привреде је веома добар, што потврђује да постоји обострано поверење и темељ за наставак сарадње. Купцима детаљно објашњавамо шта могу добити избором динамичког, комбинованог или фиксног модела уговора, поредимо податке и на тај начин заједнички долазимо до најповољнијег уговора што се тиче потрошње и свих трошкова за електричну енергију. Позивам купце да нам се обрате и да у наредном периоду пронађемо најоптималније опције – рекла је Сања Марковић, директор дирекције за комерцијално снабдевање у ЕПС.
Током презентације на сајму енергетике купцима привредницима представљени су и упоредни примери са трошковима зависно од модела уговора, што може помоћи при избору најповољнијег модела уговора.
Привредници су добили и одговоре на питања о томе шта значи отварање гарантованог снабдевања за предузетнике, мала и микро предузећа, на који начин могу оптимизовати одобрену снагу у складу са потребама предузећа. Представљен је и нови калкулатор потрошње за купце на гарантованом и комерцијалном снабдевању помоћу којег сви могу да израчунају своје трошкове и упореде их зависно од тога коју опцију снабдевања користе.