НАЈАВЉУЈУ СЕ ОГРОМНЕ ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ПОРОДИЦЕ СА ДВОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ Ова држава уводи нулту стопу пореза на доходак!
Председник Пољске потписао је закон који укида порез на доходак за родитеље са двоје и више деце, а део је шире реформе усмерене на растерећење породица и подстицај економије.
Док власт тврди да ће просечна породица знатно профитирати, стручњаци упозоравају да би највише користи могли имати они с највећим примањима.
Председник Пољске Карол Навроцки потписао је нови закон који уводи нулту стопу пореза на доходак за родитеље са најмање двоје деце.
Ова пореска олакшица део је шире реформе која има за циљ да олакша живот породицама, повећа њихова примања и подстакне економску активност.
Закон, који је Навроцки предложио још у августу, ослобађа плаћања пореза све породице које годишње зарађују до 140.000 злота (око 33.000 евра). Олакшица важи за све који имају законску бригу о деци, укључујући биолошке родитеље, старатеље и хранитеље.
Према проценама председништва, просечна пољска породица би захваљујући овом закону могла да уштеди око 1.000 злота месечно (око 235 евра). Ипак, стварни ефекти биће видљиви тек 2027. године, када грађани буду подносили пореске пријаве за 2026.
Реформе за растерећење породица
Циљ закона је да се смањи пореско оптерећење породица, повећа њихов расположиви доходак, подстакне потрошња и мотивише радна активност.
Укидање пореза за породице био је један од кључних делова Навроцкијеве председничке кампање. Он је још у марту представио "Уговор с Пољацима", којим је најавио ову меру одмах по ступању на функцију.
Закон је симболично потписао 8. августа, а потом га проследио парламенту (Сејму), који га је и усвојио.
Нулта стопа пореза је само део шире пореске реформе назване "порески оклоп", која укључује и смањење ПДВ-а са 23% на 22%, укидање пореза на капиталну добит и увођење новог модела индексације пензија.
Ко заиста има користи?
Према плану председништва, средства за финансирање реформе требало би да се обезбеде кроз боље прикупљање пореза, чиме би се обезбедило око 14 милијарди злота (око 3 милијарде евра).
Међутим, економски стручњаци сумњају да је такав износ реално могуће остварити само том методом.
Порески саветници упозоравају да ће од ове мере највише користи имати породице са вишим примањима, док ће породице са ниским приходима имати врло мало или никакву уштеду.
На пример, породица са бруто платом од 7.000 злота (око 1.650 евра) месечно уштедеће око 395 злота (93 евра) месечно. Они који зарађују 12.000 злота (око 2.830 евра) месечно уштедеће чак 913 злота (215 евра) месечно, преко 11.000 злота годишње.
С друге стране, породице са најнижим примањима моћи ће да уштеде тек око 75 злота (17 евра), док они који већ зарађују испод пореског прага неће осетити никакву промену јер су и раније били ослобођени пореза.
Шта кажу грађани?
На јавним консултацијама одржаним 11. септембра, учествовало је 476 грађана, 71% мушкараца и 29% жена.
Око 76% учесника подржало је закон, док је 16% било против. Две трећине испитаника (66%) позитивно је оценило процену економског и фискалног ефекта закона.
