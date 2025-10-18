САМИ СЕБЕ САПЛЕЛИ Европа изгубила преко 1,3 билиона евра због одбијања руског гаса!
Европа је изгубила више од 1,3 билиона евра због одбијања да се ослања на руски гас рекао је председник Руског фонда за директна улагања (РДИФ) и специјални представник руског председника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
"Губици Европе због удаљавања од руског гаса, према нашим проценама, износе више од 1,3 билиона евра", рекао је он током пленарне седнице на Руској енергетској недељи, преноси РИА Новости.
Према његовим речима, Блиски исток и Азија су спремни да инвестирају у руске енергетске пројекте.
"Сарађујемо са многим партнерима, са Блиског истока и из Азије , и сви су спремни да инвестирају у наше енергетске пројекте. Многи пројекти можда још чекају одобрење за учешће. Али свакако постоји интересовање", рекао је Дмитријев.
Међународни форум "Руска енергетска недеља" одржава се у Москви од 15. до 17. октобра.