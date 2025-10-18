few clouds
15°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САМИ СЕБЕ САПЛЕЛИ Европа изгубила преко 1,3 билиона евра због одбијања руског гаса!

18.10.2025. 13:47 13:53
Пише:
Дневник
Извор:
Б 92, Танјуг
Коментари (0)
s
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Европа је изгубила више од 1,3 билиона евра због одбијања да се ослања на руски гас рекао је председник Руског фонда за директна улагања (РДИФ) и специјални представник руског председника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

"Губици Европе због удаљавања од руског гаса, према нашим проценама, износе више од 1,3 билиона евра", рекао је он током пленарне седнице на Руској енергетској недељи, преноси РИА Новости.

Према његовим речима, Блиски исток и Азија су спремни да инвестирају у руске енергетске пројекте.

"Сарађујемо са многим партнерима, са Блиског истока и из Азије , и сви су спремни да инвестирају у наше енергетске пројекте. Многи пројекти можда још чекају одобрење за учешће. Али свакако постоји интересовање", рекао је Дмитријев.

Међународни форум "Руска енергетска недеља" одржава се у Москви од 15. до 17. октобра.

 

(Б92)

гас Европа Русија
Извор:
Б 92, Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај