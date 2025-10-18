ПРИЧА О УСПЕХУ ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ АГРО КЛЕК У КЛЕКУ Ору 12.000 хектара, а крава им да више од 10.000 литара млека
Земљорадничка задруга Агро Клек у Клеку, на подручју Зрењанина, једна је од најуспешнијих пољопривредних задруга у Војводини.
Обрађује 12.000 хектара ораница, има 1.200 грла рогате стоке и рибњак на површни од 80 хектара.
Шест стотина музних крава даје шест милиона литара млека, а производња млека већа је од 10.000 литара по музном грлу у лактацији. Сваке године задруга улаже у развој између 500.000 и 800.000 евра и ниједног дана није јој био блокиран рачун од 1997. године. У сушној и топлој години, тешкој за пољопрвредну производњу, задруга је успела да обезбеди између 16.000 и 17.000 тона кабасте и зрнасте хране за стоку.
500.000−800.000 евра Агро Клек улаже годишње у развој
Ови резултати представају пример добре праксе, јер је ова фарма музних крава у врху републичког а и регионалног млечног млекарства. Уједно, задруга Агро Клек користи ресурсе на начин како је то за савремену пољопривреду најбоље − своје ратарство користити за своје сточарство, има савремену пољопривредну механизацију и опрему и, изнад свега, стручну радну снагу.
Имамо 460 задруга
− У Војводини има око 460 активних задруга, пред којима су велики изазови због климатских промена − казао је директор Радован Бокић. − Задруге опстају захваљујућу удруживању. Апел Агро Клека је да се задруге ставе у положај да буду носиоци развоја пољопривредне производње у својим срединама, да се што више истиче да се земљорадници удружују, јер сада само удружени могу да опстану и одрже производњу.
− Поносни смо што успешно привређујемо, а то постижемо захваљујући непрекидном раду, без дана одмора. Новца увек мора да буде за плате, нафту и порез − изјавио је за директор задруге Радован Бокић за Дневник. − У овој тешкој години за пољопривредну производњу, коју бисмо најрадије да заборавимо, успели смо да скупимо храну за стоку јер смо на време почели да мислимо о томе чиме ћемо грла хранити током зиме. Производња млека прешли је 10.000 литара по музном грлу, на шта смо поносни јер захваљујући тим резултатима и опстајемо. Додуше, и држава је последњим мерама знатно ојачала млекарску производњу, што смо искористили да 50 одсто субвенција усмеримо у савремену механизацију за исхрани стоке. У погледу улагања трудимо се да идемо у корак са савременим технологијама, јер уколико се изгуби корак, тешко га је сустићи.
600 грла музних крава даје 6.000.000 литара млека
Директор Бокић истиче да без обзира на то што нема кише, посао у задрузи одвија се у континуитету.
− Почели смо јесењу сетву пшенице, али о основној обради ораница не разамљамо јер је у Банату земља толико сува земља да се не може орати − рекао је Радован Бокић.
Уз сушу, ратаре мучи како да заснују нови производни циклус. У Клеку је принос кукуруза био од 300 килограма до четири тоне по хектару и многи неће моћи да измире трошкове сетве ни да се поново задуже за нову производну годину.