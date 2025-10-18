moderate rain
10°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИЧА О УСПЕХУ ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ АГРО КЛЕК У КЛЕКУ Ору 12.000 хектара, а крава им да више од 10.000 литара млека

18.10.2025. 08:02 08:12
Пише:
Зорка Делић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Клек
Фото: Дневник

Земљорадничка задруга Агро Клек у Клеку, на подручју Зрењанина, једна је од најуспешнијих пољопривредних задруга у Војводини.

Обрађује 12.000 хектара ораница, има 1.200 грла рогате стоке и рибњак на површни од 80 хектара.

Шест стотина музних крава даје шест милиона литара млека, а производња млека већа је од 10.000 литара по музном грлу у лактацији. Сваке године задруга улаже у развој између 500.000 и 800.000 евра и ниједног дана није јој био блокиран рачун од 1997. године. У сушној и топлој години, тешкој за пољопрвредну производњу, задруга је успела да обезбеди између 16.000 и 17.000 тона кабасте и зрнасте хране за стоку.

Клек
Фото: Дневник

500.000−800.000 евра Агро Клек улаже годишње у развој

Ови резултати представају пример добре праксе, јер је ова фарма музних крава у врху републичког а и регионалног млечног млекарства. Уједно, задруга Агро Клек користи ресурсе на начин како је то за савремену пољопривреду најбоље − своје ратарство користити за своје сточарство, има савремену пољопривредну механизацију и опрему и, изнад свега, стручну радну снагу.

Имамо 460 задруга

− У Војводини има око 460 активних задруга, пред којима су велики изазови због климатских промена − казао је директор Радован Бокић. − Задруге опстају захваљујућу удруживању. Апел Агро Клека је да се задруге ставе у положај да буду носиоци развоја пољопривредне производње у својим срединама, да се што више истиче да се земљорадници удружују, јер сада само удружени могу да опстану и одрже производњу.

− Поносни смо што успешно привређујемо, а то постижемо захваљујући непрекидном раду, без дана одмора. Новца увек мора да буде за плате, нафту и порез − изјавио је за директор задруге Радован Бокић за Дневник. − У овој тешкој години за пољопривредну производњу, коју бисмо најрадије да заборавимо, успели смо да скупимо храну за стоку јер смо на време почели да мислимо о томе чиме ћемо грла хранити током зиме. Производња млека прешли је 10.000 литара по музном грлу, на шта смо поносни јер захваљујући тим резултатима и опстајемо. Додуше, и држава је последњим мерама знатно ојачала млекарску производњу, што смо искористили да 50 одсто субвенција усмеримо у савремену механизацију за исхрани стоке. У погледу улагања трудимо се да идемо у корак са савременим технологијама, јер уколико се изгуби корак, тешко га је сустићи. 

Клек
Фото: Дневник

600 грла музних крава даје 6.000.000 литара млека

Директор Бокић истиче да без обзира на то што нема кише, посао у задрузи одвија се у континуитету.

− Почели смо јесењу сетву пшенице, али о основној обради ораница не разамљамо јер је у Банату земља толико сува земља да се не може орати − рекао је Радован Бокић. 

Уз сушу, ратаре мучи како да заснују нови производни циклус. У Клеку је принос кукуруза био од 300 килограма до четири тоне по хектару и многи неће моћи да измире трошкове сетве ни да се поново задуже за нову производну годину. 

Агро клек Земљорадничка задруга
Извор:
Дневник
Пише:
Зорка Делић
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај