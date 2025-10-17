Проверите Е-пошту УСКОРО ЛЕЖЕ НОВАЦ НА РАЧУН Држава шаље решења за субвенције
Како наводе из Министарства пољопривреде, обрада захтева за подстицаје одвија се брже него икада, захваљујући унапређењу процеса кроз систем еАграр и аутоматизованим проверама у реалном времену.
Министарство пољопривреде (Управа за аграрна плаћања) саопштило је да је започета обрада захтева поднетих по Јавном позиву за остваривање права на подстицаје за краве за узгој телади за тов за 2025. годину. За само два дана обрађено је више од 10.000 административно уредних захтева, од укупно 12.931 пристиглог.
Више од 5.500 решења већ је достављено у еСандучиће пољопривредних произвођача на порталу еУправа, што представља рекордан резултат и доказ да дигитализација у пољопривреди доноси конкретне резултате.
Уколико произвођачи немају примедби, потребно је да се на порталу еПодстицаји одрекну права на жалбу, чиме решења постају правоснажна и извршна. На тај начин значајно се скраћује време до исплате, јер подстицаји могу бити уплаћени директно на рачун газдинства без додатног административног задржавања.
Свеобухватна дигитализација аграрне администрације, унапређење техничке инфраструктуре и кадровско јачање Управе за аграрна плаћања омогућили су системско убрзање поступка и већу правну сигурност за све кориснике.
Нови модел рада подразумева електронску проверу података из више званичних база, што у великој мери смањује потребу за ручном обрадом и омогућава доношење коначних решења у краћем року.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић поручио је да је дигитализација у аграру један од кључних приоритета Министарства:
„Наш циљ је да сваки пољопривредник брже и једноставније оствари своја права. Е-Аграр није само технички систем – то је гаранција да подршка стиже тамо где треба, без чекања и без папира. Србија има капацитет да примени европске стандарде у аграрној администрацији и пружи пољопривредницима оно што заслужују – поштовање, сигурност и брзу исплату.“