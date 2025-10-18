ОВО СУ НАЈПОВОЉНИЈА МЕСТА ЗА КУПОВИНУ НЕКРЕТНИНЕ У СРБИЈИ Квадрат кошта мање од 200 евра!
У 2025. години, Србија нуди бројне повољне опције за куповину некретнина, посебно у мањим местима и селима, где су цене значајно ниже у поређењу са већим градовима.
Ако тражите јефтину некретнину са добрим условима за живот, постоје локације које се издвајају по приступачности, квалитету живота и мирном окружењу.
Најповољније локације за куповину некретнина у Србији
1. Банат – Мокрин, Кикинда и околна села
У Банату, посебно у насељу Мокрин код Кикинде, доступне су простране породичне куће по ценама од око 17.000 евра, што значи да квадрат може бити и испод 200 евра. Ове некретнине често имају велике окућнице, идеалне за миран породични живот или бављење пољопривредом. Мокрин је добро повезан са Кикиндом, која нуди све потребне садржаје и инфраструктуру.
2. Јужна Србија – Лебане, Грделица и околна села
У јужним деловима Србије, попут Лебана и Грделице, куће се могу пронаћи по ценама од 18.000 до 25.000 евра. Некретнине често долазе са намештајем и додатним објектима, што их чини погодним за живот или као викендице. Регион је познат по природним лепотама и мирном окружењу, што га чини одличним за породице и пензионере.
3. Централна Србија – Бољевац, Ртањ
У Бољевцу, посебно у насељу Бачевица, куће се продају по ценама од 9.000 евра, што значи да квадрат може бити од 150 евра. Некретнине често имају простране окућнице и налазе се у близини природних атракција попут планине Ртањ. Регион је идеалан за љубитеље природе и мирног живота.
4. Београд и околна насеља – Раља
Иако су цене у Београду генерално високе, приградска насеља попут Раље нуде повољније опције. Кућа са плацем од 12 ари у Раљи може се купити за око 35.000 евра, што значи да квадрат износи око 250 евра. Ова насеља нуде мирнији живот уз близину престонице и добру повезаност са Београдом.
Предности живота у мањим местима и селима
Нижи трошкови живота: Ниже цене некретнина и комуналних услуга у поређењу са великим градовима.
Мирно окружење: Мање гужве и загађења, погодно за породице и пензионере.
Приступ природи: Близина природних лепота и могућности за бављење пољопривредом или хобијским активностима.
Снажнија заједница: Тичнији односи међу мештанима и осећај заједништва.
Савети за куповину
Проверите инфраструктуру: Уверите се да су доступни основни садржаји попут воде, струје и пута.
Размотрите реновацију: Многе некретнине могу захтевати улагања у реновацију, што утиче на укупне трошкове.
Посетите локацију: Пре куповине, посетите некретнину како бисте проверили стање објекта и околину.
Србија нуди бројне повољне опције за куповину некретнина, посебно у мањим местима и селима. Ако желите додатне информације о специфичним локацијама или савет у вези са куповином, слободно питајте!