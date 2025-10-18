Тржиште рада у Србији показује заокрет КО СУ САДА НАЈТРАЖЕНИЈИ РАДНИЦИ Одговор ће многе изненадити
Послодавци у Србији су у септембру тражили 15.679 радника, а најтраженији су били магационери, за које је оглашено 1.359 радних места, показују подаци Националне службе за запошљавање.
Следе радници на утовару и истовару са понудом 867 радних места, зидари-582, чистачи просторија као што су хотели, канцеларије и слично -577 и кувари са 446 огласа за посао.
Некада најтраженији програмери нису ни у првих 10 занимања по броју оглашених слободних радних места.
Са 264 понуде за посао нашли су се на 11. месту.
Следе мануелни радници у индустрији и прехрамбеној индустрији, помоћни радници у кухињи, возачи аутобуса, мануелни радници за нискоградњу, крупијеи.
На другом крају листе где су најмање тражена занимања на последња четири места су стоматолози и стоматолошке сестре, наставници економске групе предмета и хемичари за које је оглашено само по шест слободних радних места.
Тек по једно више оглашено је за филологе, дефектологе, васпитаче у дому ученика и ветеринарске техничаре.
Велика већина радних места која су послодавци нудили у септембру, односила се на рад на одређено време, пошто је од укупно 15.679 радних места, на одређено нуђено 11.624.