ОН ЈЕ НАЈБОГАТИЈИ ЧОВЕК У СРБИЈИ 2025. Његово богатство мери се МИЛИЈАРДАМА

18.10.2025. 09:30
а
Фото: Pixabay.com

Његово богатство процењује се на око 2,85 милијарди евра, што га чини једном од најутицајнијих и најпрепознатљивијих личности у домаћем пословном свету.

Према најновијим доступним подацима за 2025. годину, најбогатији бизнисмен у Србији је Мирослав Мишковић, оснивач и власник компаније Делта Холдинг. 

Делта Холдинг, компанија коју је Мишковић основао и развио, представља пословну империју са широким спектром делатности. Њено пословање обухвата малопродају, пољопривреду, логистику, финансијске услуге, као и некретнине. Кроз брендове Делта Maxi, Делта Аграр и Делта Реал Естате, Мишковић је створио мрежу пословних јединица која има огроман утицај на економију Србије, запошљава хиљаде људи и обликује тржиште потрошње и услуга у земљи.

Мирослав Мишковић није само домаћи магнат – његово име се нашло и на Форбсовој листи најбогатијих људи на свету, што потврђује његов међународни углед и пословни реноме. Поред тога, Савез економиста Србије му је 2023. године доделио Повељу за изузетан допринос у области пословне економије и менаџмента, истичући његову способност да управља комплексним пословним системима и развија конкурентне компаније у Србији и региону.

Његова пословна филозофија карактерише стратешко диверсификовање послова и стално тражење нових прилика за раст. Делта Холдинг не зависи од једног сектора, већ константно проширује пословне активности и улаже у различите индустрије, чиме Мишковић осигурава стабилност своје империје и дугорочну одрживост у променљивим економским околностима. 

Поред финансијског успеха, Мишковић се често појављује у медијима, а његова имовина, пословне одлуке и стратегије постале су предмет бројних анализа и чланака. Он и даље предводи листу најбогатијих српских предузетника, а његова способност да од малих пословних подухвата створи империју и да кроз године одржава лидерство у различитим секторима, чини га кључном фигуром домаће економије и симболом предузетничког успеха. 

Мирослав Мишковић остаје пример како визија, упорност и стратешко размишљање могу резултирати изградњом једне од најмоћнијих пословних групација у Србији, чије деловање значајно утиче на економију, тржиште рада и свакодневни живот грађана. 

Остали најбогатији појединци и породице у Србији су:​ 

Породица Костић (МК Гроуп) – 2.655.071.601 евра

Дејан Чакајац и Јадранка Степановић (Mozzart) – 1.808.077.997 евра

Драган Шолак (United Group) – 1.694.700.000 евра

Петар Матијевић (МИ Матијевић) – 1.562.250.181 евра

Важно је напоменути да су ове процене богатства базиране на јавно доступним подацима и могу варирати у зависности од тржишних промена и пословних активности.

(Telegraf Biznis)

