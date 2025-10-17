LEX SUMMIT КОПАОНИК 2025: Централни догађај за правнике, финансијске стручњаке и HR менаџере
Од 30. новембра до 3. децембра 2025, у хотелу Гранд на Копаонику биће одржана вишедневна стручна конференција.
LEX SUMMIT Копаоник је едукативни скуп врхунског калибра који ће окупити стручњаке из области права, јавног сектора, финансија, рачуноводства и кадровских питања. Учесници ће имати прилику да се усаврше кроз теме најактуелнијих промена и изазова у законодавству, актуелним питањима јавних набавки, зарада, катастра, пореских деликата, радним односима и фискалним системима.
Конференција већ сада најављује учешће еминентних предавача из државних институција, престижних компанија и лидера из праксе – укључујући представнике Министарства финансија, Повереника за информације од јавног значаја, Републичког геодетског завода, престижних адвокатских канцеларија, државних ревизорских органа и других.
Конференција ће бити организована у три тематске сале, с јасно дефинисаним фокусом:
- Сала 1 – Фискални путокази (порези, рачуноводство, зараде, девизно пословање)
- Сала 2 – Буџетски врхови (право и финансије у јавном сектору)
- Сала 3 – Кадровски компас (HR и радни односи).
Хотел Гранд, лоциран у центру Копаоника, пружа врхунску услугу са панорамским погледом, директним приступом ски стазама („ski-in / ski-out“), SPA & wellness центром површине 1.800–2.000 м², елегантним смештајем и гастрономским садржајима.
Копаоник, бисер српских планина и понос домаћег туризма, идеална је дестинација за спој пословног и личног развоја. На надморској висини од преко 1.700 метара, у амбијенту чистог ваздуха, пространих пејзажа и модерно уређених стаза, учесници конференције моћи ће после динамичних предавања да се опусте у неформалној атмосфери зимског амбијента.
Котизација укључује све сесије у свим салама, три пуна пансиона, коктел добродошлице, гала вечеру са бендом, клупску журку са гостом изненађења, коришћење SPA I WELLNESS центра. Такође, предвиђена је и бесплатна котизација за сваког трећег учесника из исте организације.
Заинтересовани ће моћи да искористе ниже цене котизације за ране пријаве које важе до 24. октобра.
Конференција LEX SUMMIT је прилика да учесници унапреде постојеће знање, повежу се са колегама из своје струке, упознају актуелне трендове и размене информације и искуства.