УСПЕШАН НАСТУП НАШИХ КОМПАНИЈА У ДУБАИЈУ Српски стартап на светском нивоу
Стартап компаније из Србије које су учествовале на највећем светском догађају посвећеном стартапима и инвеститорима Expand North Star у Дубаију, представиле су свету одличне идеје и решења у најразличитијим секторима., привукле пажњу великих светских играча у дигиталној индустрији, оствариле контакте са великим инвеститорима и договориле нове послове, саопштено је из Привредне коморе Србије.
Током три дана конференције стартапи су имали више од 800 састанака и разговора с потенцијалним партнерима, међу којима су Хазлин Ахмад (Hazleen Ahmad), глобални инвеститор и лидер у области изградње инклузивних екосистема, британски БГВ (Bethnal Green Ventures), а потписани су уговори и са компанијама из Индије и Јужне Кореје. Edžpand North Star организује се у оквиру највећег технолошког сајма Gitedž Global, а више од 20 стартапа из Србије је од 12. до 15. октобра представило широк спектар иновативних производа у области вештачке интелигенције (АИ), финансијске (fintech), здравствене (healthtech), образовне (edtech) технологије, сајбер безбедности, мобилних апликација, е-трговине (e-commerce), климатских технологија (climate tech), агротехнологије (agritech), гејминга, блокчејна и Web3.
− Наш стартап Репутео освојио је награду у области сајбер безбедности, Бабy ФМ је са својим решењем мерења температуре у реалном времену био међу 100 најбољих и ушао у полуфинале такмичења Supernova Challenge. Сви који су учествовали на North Star-у дошли су са сјајним идејама и решењима, успешно се представили и привукли велику пажњу − рекао је саветник председника Привредне коморе Србије за иновације и ИТ Небојша Бјелотомић.