СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈОШ 8 ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОД НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА Павков: Управљачима ових подручја више од 33 милиона динара, подржани програми и пројекти ефикасног управљања
Министарка заштите животне средине Сара Павков донела је одлуку о додели додатних средстава субвенција за програме управљања у још осам заштићених подручја од националног интереса за 2025. годину.
Субвенције су у трећој транши опредељене за Специјални резерват природе "Увац", Предео изузетних одлика "Долина Пчиње", Специјални резерват природе "Засавица", Предео изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура", Предео изузетних одлика "Потамишје", ПИО "Аде и одсеци код Сланкамена", ПИО "Тршић–Троноша" и ПИО "Планина Рудник", наводи се у саопштењу.
"У циљу очувања наших природних добара, донела сам Одлуку о додели субвенција за програме управљања заштићеним подручјима од националног интереса за 2025. годину, за још осам заштићених подручја. Управљачи ових подручја добиће овом траншом више од 33 милиона динара, чиме ће бити подржани програми и пројекти ефикасног управљања тим природним добрима", навела је Павков.
Додала је да је Министарство животне средине за 2025. годину определило највећи износ средстава до сада, укупно 550 милиона динара и да су средства која су определили за ову годину знатно увећана у односу на претходну, чак су дуплирана у односу на 2021. годину, саопштено је из Министарства заштите животне средине.
Павков истиче да је ово трећа транша у текућој години и да ће у наредном периоду обезбедити значајна средства за очување наших бисера природе.
Павков је нагласила да укупна површина под заштитом у Србији тренутно износи 10,72 одсто територије наше земље и додала да право на коришћење субвенција имају управљачи националних паркова и заштићених подручја проглашених актом Владе, на основу програма управљања заштићеним подручјем за 2025. годину.
"Србија обилује природним богатствима, а наш задатак је да о њима бринемо и да их сачувамо за будуће генерације. Зато смо определили значајна средства како би у тим подручјима могли да се реализују пројекти неопходни за очување и заштиту природе. Средства ће се користити како би се очувало и унапредило стање заштићених подручја", рекла је Павков.