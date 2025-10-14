МИЛИОНСКЕ КАЗНЕ ЗА ГУЧИ, КЛОЕ И ЛОЕВЕ Европска унија зацепила санкције због договарања цена
БРИСЕЛ: Европска комисија казнила је данас модне компаније Гучи (Gucci), Клое (Chloé) и Лоеве (Loewe) са укупно 157,4 милиона евра због договарања малопродајних цена, што представља кршење правила конкуренције ЕУ.
Истрага је показала да су поменуте компаније ограничавале независне продавце у одређивању цена својих производа како онлајн, тако и у физичким продавницама, чиме су смањиле конкуренцију и повећале цене за потрошаче.
Пракса фиксирања цена укључивала је ограничења на минималне и максималне цене, периоде снижења, па чак и забрану попуста у одређеним случајевима.
Фирме су надзирале продавце и захтевале усклађивање са својим политикама, чиме су ограничиле независност малопродаје.
Кршења правила конкуренције су трајала од 2015. до 2023. године, а све три компаније су обуставиле ове праксе након ненајављених инспекција Комисије у априлу 2023.
Гучи је кажњен са 119,7 милиона евра, Клое са 19,7 милиона, а Лоеве са 18 милиона евра, наводи се у саопштењу објављеном на веб страници Европске комисије.
Комисија је подсетила да погођени потрошачи и компаније могу да траже накнаду штете пред националним судовима и напоменула да ће новац од казни бити уплаћен у буџет Европске уније, чиме ће бити смањен притисак на пореске обвезнике.