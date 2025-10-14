НИС ДЕЛИ МИЛИЈАРДЕ ГРАЂАНИМА Новац од дивиденде на шалтерима Поште и у банкама НА РАЧУНУ 7.000 ДИНАРА
Од када су подељене бесплатне акције, прошло је довољно времена да су многи грађани на њих и заборавили.
Сада је, међутим, званично најављено да ће Нафтна индустрија Србије (НИС) исплатити дивиденде за 2024. годину.
Исплата дивиденде биће обављена 22. октобра, а износ који припада акционарима износи 28,18 динара по акцији, у бруто вредности. Укупан износ који ће НИС исплатити износи 4,59 милијарди динара, што представља 25 одсто нето добити компаније за 2024. годину.
Исплата се односи на све акционаре осим оних за које је у складу с одлуком одбора директора одложена исплата дивиденде – реч је о акционарима који се налазе на тзв. СДН листи (Specially Десигнатед Натионалс анд Блоцкед Персонс Лист), коју објављује америчка Канцеларија за контролу страних средстава (ОФАЦ).
Акционари који немају активан рачун финансијских инструмената – односно, чији је рачун угашен у периоду од 10. јуна до данас – морају до 20. октобра да доставе нове инструкције за пријем средстава.
Бесплатне акције и износ који грађани добијају
Подсећамо, бесплатне акције НИС-а подељене су почетком 2010. године, када је око 4,8 милиона грађана Србије добило по пет акција ове нафтне компаније. На основу досадашњих исплата, од 2012. до данас, грађани су по основу дивиденди укупно добили око 7.000 динара.
Новац од дивиденде грађани могу да подигну на шалтерима Поште Србије, уз личну карту и једноставну изјаву да желе да преузму средства по основу дивиденде од бесплатних акција. Они који немају рачун отворен у Пошти могу новац да подигну у својој банци.
Подизањем новца од дивиденде не губи се право на акције, нити се губи право на будуће дивиденде које ће НИС исплаћивати у наредним годинама.
Порез и рокови
На дивиденду се обрачунава порез од 15 одсто, што значи да ће нето износ који грађани добију бити нешто мањи од наведених 28,18 динара по акцији.
Дан дивиденде, односно дан када је утврђен списак акционара који имају право на исплату, био је 10. јун 2024. године. Акционари који су тог дана били уписани у Централни регистар хартија од вредности аутоматски остварују право на исплату.
Укратко, сви грађани који поседују бесплатне акције НИС-а могу да рачунају на још једну исплату средином октобра, а све што им је потребно за подизање новца јесте лична карта и одлазак у Пошту Србије или своју банку.