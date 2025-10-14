НЕЋЕ БИТИ КРАЉИЦЕ РАКИЈЕ Дуња лоше родила у Банату, на пет хектара једног произвођача род слаб, а квалитет одличан! Стручњаци дали савет узгајивачима, а ево и који

Према речима Јелене Кљајић, из Пољопривредне стручне службе Кикинде, за дуњу је мраз од 8. априла био кобан.

-Температура од минус осам је била фатална. Дошло је до замрзавања пупољка и ове године нећемо имати принос. Род је слаб, али је квалитет одличан. Дуње су крупне, накупило је шећера- навела је Кљајић за РТВ1.

Фото: unsplash.com

Она је нагласила и да су домаће сорте- лесковачка и врањанска- јако осетљиве.

Фото: Screenshot RTV1

-Наши ракијаши највише воле домаће сорте. И бугарска сорта је одлична, али мислим да би произвођачи требало да се окрену сортама које су отпорније на ервинију- саветује стручњак.

