overcast clouds
11°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕЋЕ БИТИ КРАЉИЦЕ РАКИЈЕ Дуња лоше родила у Банату, на пет хектара једног произвођача род слаб, а квалитет одличан! Стручњаци дали савет узгајивачима, а ево и који

14.10.2025. 09:11 09:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
дуња
Фото: unsplash.com

Ове године произвођачи дуње у Банату суочавају се са знатно слабијим родом него што је уобичајено. Неповољни временски услови током пролећа и лета, као и појава одређених болести, оставили су последице на принос.

Према речима Јелене Кљајић, из Пољопривредне стручне службе Кикинде, за дуњу је мраз од 8. априла био кобан. 

-Температура од минус осам је била фатална. Дошло је до замрзавања пупољка и ове године нећемо имати принос. Род је слаб, али је квалитет одличан. Дуње су крупне, накупило је шећера- навела је Кљајић за РТВ1.

дуња
Фото: unsplash.com

Она је нагласила и да су домаће сорте- лесковачка и врањанска- јако осетљиве.

jelena kljajic
Фото: Screenshot RTV1

-Наши ракијаши највише воле домаће сорте. И бугарска сорта је одлична, али мислим да би произвођачи требало да се окрену сортама које су отпорније на ервинију- саветује стручњак.
 

дуња ракија кикинда Банат
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРОБАЈТЕ СИР ОД ДУЊА КОЈИ ЈЕ ЗАЛУДЕО СУБОТИЦУ Манифестација Удружења старих заната Палић пуна домаћих укуса
домаће

ПРОБАЈТЕ СИР ОД ДУЊА КОЈИ ЈЕ ЗАЛУДЕО СУБОТИЦУ Манифестација Удружења старих заната Палић пуна домаћих укуса

11.10.2025. 14:05 14:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај