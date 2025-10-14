ПОПУЛАРНИ ТРАКТОР ПОВЛАЧИ СЕ СА ТРЖИШТА СРБИЈЕ Проблеми са кочницама, може доћи до озбиљних повреда
Професионални трактори Steyr модели Компакт и Профи, произведени у периоду од 1. априла 2021. до 31. јула 2022. године, повлаче се са тржишта Србије због могућег квара на ручној кочници који може довести до озбиљних повреда.
Како је објавио НЕПРО, код обухваћених возила долази до убрзаног трошења механичких компоненти ручне кочнице (зараза на зупчанику), што може узроковати губитак функције кочења. У том случају, возило би се могло неконтролисано покренути, чиме се повећава ризик од повреда корисника или других особа у близини, пише у образложењу о повлачењу производа.
Због тога је покренут опозив производа од потрошача под ознаком ЦА0925, који подразумева замену ручице ручне кочнице. Процес замене је већ почео, а произвођач је поставио рок за завршетак замене до 28. фебруара 2026. године.
Купцима се препоручује да провере да ли је њихов трактор обухваћен опозивом и да се обрате овлашћеном сервису ради бесплатне замене дела.